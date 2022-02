Il Giugliano espugna l’Anco Marzio: decisiva la rete di Gladestony contro l’Ostiamare

OSTIAMARE – GIUGLIANO 0 – 1

OSTIAMARE: Trovato, Lazzeri, Camara, Orchi, Sbardella, Tirelli (71’ Bianciardi), Bertoldi (77’ Pellacani), Sabelli, Marcheggiani (70’ Cardillo), Lorusso, Ippoliti. A disposizione: Borrelli, Berardi, Vagnoni, Rossi, Compagnone, Matteoli. Allenatore: Gardini

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Ceparano, Poziello C,, Ferrari, Cerone (75’ Poziello R.), Gladestony, Abonckelet (58’ De Rosa), Gentile (65’ Oyewale), Biasiol, Scaringella (55’ Kyeremetang). A disposizione: Costanzo, Caiazzo, Zanon, Mazzei, Emmanouil. Allenatore: Ferraro.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea

MARCATORE: 67’ Gladestony (G)NOTE: Spettatori circa 600 con folta rappresentanza di tifosi ospiti. Espulsi: 79’ Ferrari (G), 90’ Sbardella (OM), entrambi per doppia ammonizione.

Ammoniti: Scaringella(G), Gentile (G), Sabelli (OM), Biasiol (G). Recupero: 0’ pt, 5’ st.

Ostia Mare – Il Giugliano con un gol di Gladestony espugna l’ostico campo dell’Ostia Mare e rimane saldamente in testa alla classifica.

Un match combattuto ed incerto fino all’ultimo minuto. Tra le due formazioni quella con più motivazione era il Giugliano, chiamato a vincere per tenere a distanza le inseguitrici e difendere il primo posto in classifica ma l’Ostia Mare non ha regalato nulla profondendo grinta ed agonismo per sopperire alla migliore caratura tecnica dei tigrotti.

Partono con il piglio giusto i padroni di casa che nelle prime battute di gioco costringono sulla difensiva l’undici gialloblu creando anche qualche azione pericolosa. Ci prova subito Ippoliti, con un insidioso tiro cross che mette i brividi al portierino Baietti bravo a smanacciare il pallone. Il Giugliano, sostenuto da un centinaio di tifosi, prova a reagire in contropiede ma non trova mai i varchi giusti per impensierire Trovato. Alla mezz’ora è ancora l’Ostia Mare a rendersi pericoloso: una rasoiata di Bertoldi mette in difficoltà Baietti che alza sulla traversa. Il Giugliano si fa vivo solo nel finale ma il tiro di Ferrari sfila sul fondo con Trovato che tira un sospiro di sollievo.

Ad inizio ripresa sono ancora i laziali a tenere il pallino del gioco in mano. Dopo dieci minuti il tecnico Ferraro si rende conto che la squadra sta soffrendo troppo ed incomincia con la girandola delle sostituzioni inserendo prima l’attaccante Kyeremateng per Scaringella, poi il centrocampista De Rosa per Abonkelet ed infine il terzino di fascia Oyewale per Gentile. Tre cambi che alla fine risulteranno determinanti nella conquista dell’ennesima vittoria. E’ il 67’ quando Oyewale, da un’ennesima incursione, lascia partire un cross dove trova pronto Gladestony che di prima intenzione e con un tiro al volo trafigge l’incolpevole Trovato. L’Ostia Mare prova a reagire ma la difesa gialloblu ancora una volta si dimostra insuperabile, anzi è il Giugliano in più occasioni a sfiorare il raddoppio. Prima ci prova Ceparano con un tiro che esce di poco a lato, poi Ferrari che colpisce il palo ed infine De Rosa che si vede negare la gioia del gol da un portentoso intervento di Trovato. Al 79’ il Giugliano rimane in dieci. Nemmeno con l’uomo in più, per la doppia ammonizione rimediata da Ferrari, l’undici locale riesce a scardinare la difesa gialloblu. Il forcing finale dei padroni di casa, rimasti anch’essi in dieci per il doppio giallo a Sbardella, non regala ulteriori sussulti e il Giugliano porta a casa una importante vittoria per il prosieguo del campionato.

Le interviste

Subito dopo la gara il tecnico gialloblu Ferraro ha dichiarato: “Per prima cosa devo fare i complimenti alla squadra. Siamo tornati in campo contro la Torres e l’Ostiamare e sembra che tutto è stato semplice, ma non è così. Qui, oggi abbiamo fatto una partita di grande sofferenza e sacrificio, in pochi vinceranno su questo campo. L’Ostiamare è una squadra di grande livello, qui sarà difficile per tutti. I ragazzi però sono stati bravi, pazienti nei momenti difficili. Alla lunga siamo venuti fuori con la nostra rosa e le nostre qualità. I cambi hanno fatto la differenza, è per questo che non dobbiamo mai cercare alibi. Quella di oggi è stata una vittoria che ha un gran peso specifico, una spallata importante ma non di certo decisiva. Non conta vedere i risultati delle altre, restiamo concentrati sul nostro percorso. Domenica avremo una sfida complicata. Godiamoci questo successo, i ragazzi meritano tutto ciò che stanno ottenendo. Un passo alla volta stiamo costruendo il nostro sogno”.

Su fronte opposto il tecnico Gardini ha affermato: “Ai miei ragazzi non posso dire nulla, hanno dimostrato il loro valore. Anche stavolta ha deciso un episodio. Il Giugliano è passato in vantaggio con il primo vero tiro in porta. Noi non abbiamo mollato, abbiamo provato a riacciuffare la partita. Loro sono una squadra esperta, una squadra che se sta prima in classifica significa che ha dei valori. Sono contento, non posso rimproverare niente ai miei ragazzi perché oggi hanno fatto un’ottima partita. Noi dobbiamo continuare così, determinati fino alla fine del campionato”.