Il Giugliano non si ferma più, 3 a 0 al Nuova Florida: i tigrotti blindano il primo posto

GIUGLIANO – TEAM NUOVA FLORIDA 3 – 0

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Oyewale, Ceparano (78’ Zanon), Poziello C., De Rosa (55’ Emmanouil), Cerone (76’ Mazzei), Gladestony, Poziello R. (46’ Rizzo), Biasiol, Scaringella (55’ Kyeremateng). A disposizione: Costanzo, Vivolo, Caiazzo, Mazzei. Allenatore: Ferraro.

TEAM NUOVA FLORIDA: Giordani, Moretti (61’ Persichini), Oliana, Malano, Capparella, Gjini (52’ Lovaglio), Tamburlani, Vannucci, Contini (71’ Grossi), Cesaretti (71’ Menchinelli), Katseris (78’ Miola) A disposizione: Dima, Scognamiglio, Morelli, Trubiani. Allenatore: Bussone.

ARBITRO: Peletti di Crema

MARCATORI: 58’ e 62’ Cerone, 72’ Emmanouil.

NOTE: Ammoniti: Capparella (TNF), Oliana (TNF). Angoli: 2-0. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Giugliano – E’ stata la copia perfetta della gara di andata. Ad un primo tempo equilibrato e senza sussulti, ha fatto riscontro una ripresa di chiara marca gialloblu. Come all’andata anche questa volta sono state determinanti i cambi effettuati nei secondi 45’. Ad inizio gara il tecnico gialloblu è stato costretto, per la squalifica di Ferrari e le non perfette condizioni fisiche di Rizzo e Kyeremateng tenuti in panchina, a rivoluzionare l’assetto tattico della squadra ed affidare il peso dell’attacco al solo Scaringella. E così il primo tempo è finito a reti bianche, con i portieri rimasti del tutto inoperosi.

Nella ripresa è stata tutt’altra musica. Il tecnico Ferraro inserisce subito Rizzo al posto di Poziello R. e una decina di minuti dopo sostituisce Scaringella con Kyeremateng. E i cambi, come sette giorni prima, danno ragione al tecnico gialloblu. Il Giugliano incomincia a premere e a mettere sotto assedio la retroguardia avversaria. Ci pensa il solito Cerone al 58’ a sbloccare il risultato: Rizzo controlla il pallone in area, appoggia dietro per il fantasista gialloblu che con un gran tiro pesca l’incrocio dei pali. Passano quattro minuti e il Giugliano raddoppia. Cerone, stavolta, firma la doppietta con un preciso rasoterra che non lascia scampo al portiere ospite. Gli ospiti accusano il colpo e al 72’ capitolano per la terza volta ad opera di Emmanouil, che bagna così il suo esordio in maglia gialloblu.

Al triplice fischio finale arriva anche la buona notizia del pareggio della Torres sul campo del Cassino, che permette ai tigrotti di allungare a + 7 in classifica e una gara casalinga da recuperare, mercoledì prossimo con la Cynthialbalonga.

Le interviste

Nel dopo gara il primo a presentarsi in sala stampa è il tecnico gialloblu Ferraro che ha dichiarato: “Siamo felici per questa vittoria. La squadra ha fatto una grande gara. Affrontavamo la sorpresa di questo girone, una squadra che ha perso solo due volte, e siamo stati davvero bravi. Il campionato è ancora lungo, guardare la classifica è prematuro, manca ancora un girone intero, inutile fare discorsi di vittoria finale. Pensiamo a noi stessi e al nostro percorso. A volte ascolto critiche verso questi ragazzi e mi viene da sorridere, stanno facendo un lavoro incredibile da agosto. Siamo stati equilibrati e pazienti. E’ stato un primo tempo di attesa dove abbiamo fatto un ottimo palleggio. Nella ripresa abbiamo trovato gli spazi giusti, bisogna anche calcolare che nei ‘90 non abbiamo subito nulla. La squadra lavora con armonia e gioia, lo dico, da inizio anno, che questo è un gruppo sano. Lo ribadisco, tutti sono titolari. Stiamo costruendo un sogno tutti insieme, passo dopo passo, sono felice per i ragazzi, la proprietà e i tifosi. Al primo anno in una nuova città non è semplice. Rendiamoci conto di ciò che stiamo facendo, godiamoci tutti questi momenti”.

Poi è la volta di Federico Cerone, autore di una doppietta: “Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra forte e scorbutica da affrontare. Nel primo tempo siamo stati un po’ frettolosi a volte, io per primo, nella ripresa c’è stata più attenzione nell’ultimo passaggio. Siamo felici, ma già concentrati sul futuro, da domani ci concentreremo sulla gara di mercoledì. Siamo un gruppo forte, unito, capace di gestire le situazioni”.

Ed infine il centrocampista Emmanouil che, ha bagnato il suo esordio in maglia gialloblu con la terza rete: “Sono molto felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. E’ stata una partita difficile, stiamo lavorando giorno dopo giorno per raggiungere un grande obiettivo. Mi trovo molto bene qui a Giugliano dove c’è una società forte e una tifoseria molto calorosa”.