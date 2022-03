Il Giugliano sconfitto a Muravera: decide Mancosu su calcio di rigore

MURAVERA – GIUGLIANO 1-0

MURAVERA: Oliva, Garau (dal 46′ Del Gaudio) (85’ Piroddi), Moi, Mileto, Derbali, Bregasi (74’ Rossi), Arvia, Cadau, Floris (74’ Mereu), Demontis, Mancosu (92’ Moran). A disposizione: A disposizione: Floris, Grella, Massoni, Bonato. Allenatore: Loi

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Oyewale, Ceparano (74’ Gomez), Poziello C., De Rosa (63’ Ferrari), Cerone (74’ Abonchelet), Rizzo, Gladestony, Biasiol (88’ Poziello R.), Kyeremeteng. A Disposizione: Ammirati, Caiazzo, Gentile, Zanon, Mazzei. Allenatore: Ferraro.

ARBITRO: Gandino di Alessandria

MARCATORI: 52’ Mancosu (rig.)

NOTE: Spettatori circa 300 di cui 50 tifosi gialloblu. Ammoniti: Ceparano (G), Del Gaudio (M). Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Muravera – Sconfitta inattesa per la capolista Giugliano, che cade per 1-0 sul campo del Muravera. La gara è decisa da un rigore trasformato da Mancosu al 52’ di gioco.

Nel primo tempo i tigrotti, pur non brillando sotto il profilo del gioco, hanno avuto almeno tre palle gol per portarsi in vantaggio. La partita sin dai primi minuti di gara si è rivelata frizzante e ricca di emozioni Al 10′ è arrivata la prima occasione del match con Floris che direttamente da calcio d’angolo chiama in causa Baietti. Poi il Giugliano cresce e sfiora in tre occasioni il gol del vantaggio. Prima Kyeremateng, poi Cerone ed infine Gladestony mancano all’appuntamento con il gol. E nel calcio si sa che quando sprechi troppo, prima o dopo la paghi.

E così nella ripresa si assiste a tutt’altra gara. I locali alla prima vera occasione (52’) passano in vantaggio con Mancosu che trasforma un calcio di rigore assegnato dall’arbitro per un fallo di Biasol. Una volta passati in svantaggio ci si attende la reazione della capolista, invece sono i padroni di casa nel finale a sfiorare il raddoppio con Piroddi che colpisce la traversa.

Una sconfitta che non pregiudica il campionato del Giugliano che rimane saldamente in testa, ma suona come un campanello d’allarme perché ogni qualvolta che passa in svantaggio non riesce mai a recuperare. Docet le gare con Atletico Uri, Cynthialbalonga e Muravera. Tre sconfitte, tutte per 1-0

Le interviste

Dopo la sconfitta con il Muravera il tecnico campano Ferraro analizza così la gara: “Io credo che abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute, su un campo piccolo, stretto e complesso. I ragazzi hanno creato tanto e avuto le occasioni per portarsi in vantaggio. Avevamo gestito bene la gara. Nella ripresa siamo entrati male in campo e dopo il rigore non siamo stati capaci di reagire. Abbiamo perso un po’ di distanze e brillantezza. Dispiace perdere così. Siamo in una fase complessa del campionato, dobbiamo essere consapevoli di quanto fatto. Il percorso è lungo e difficile ma la classifica dice che siamo lì, a +7 dalle nostra prima inseguitrici al momento, in testa dalla prima giornata. Le sconfitte fanno parte di questo sport e devono servire per migliorare. Vanno analizzate, metabolizzate e gli va dato il giusto valore. Da martedì ricominciamo a lavorare, alla conquista del nostro obiettivo. Dispiace tanto per i tifosi che sono stati fantastici, avrebbero meritato certamente un altro risultato. Abbiamo bisogno sempre della loro vicinanza, sono il nostro uomo in piu”.

Sul fronte opposto invece l’allenatore Loi elogia la prova della sua squadra: “Parlavo con i ragazzi prima dell’inizio della partita dicendogli che non c’era niente di impossibile nel calcio. Domenica scorsa a Genzano ne avevamo avuto la prova. L’unica via per provare a vincere la partita era giocare a calcio, almeno al loro livello o più alto: penso che abbiamo giocato a un livello più alto rispetto a loro, a partire dal sacrificio e dall’intensità. In settimana avevamo battuto tanto sulla qualità perché i nostri ragazzi ne hanno tanta e oggi si è visto. Sono tre punti pesantissimi per il nostro percorso”.