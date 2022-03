Il Giugliano si aggiudica la sfida con il Gladiator e vola in classifica: De Rosa match winner del derby

Giugliano: Baietti, Boccia, Poziello, C., De Rosa, Cerone (84′ Poziello R.), Rizzo (75′ Ferrari), Gladestony, Gentile, Zanon, Mazzei, Kyeremateng. A disposizione: Costanzo, Ceparano, Caiazzo, Abonckelet, Biasiol, Emmanuoil, Gomez. Allenatore: Ferraro

Gladiator: De Luca, Pelliccia (87′ Mancini), Tomi, Caruso, Puca, Arcidiacono, Varela, Marin (46′ Flores), Mistretta (84′ Pinto), Panaioli, Mattiolo (55′ Sambou). A disposizione: Merola, Cassaro, Dommarco, Garzia, Perrino. Allenatore: Grimaldi

Arbitro: Silvestri di Roma

Marcatore: 35’ De Rosa (GIU)

Note: Spettatori circa 600 di cui 100 ospiti. Ammoniti Puca (GLA), Pelliccia (GLA), Pinto (GLA). Angoli: 5-5. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

Giugliano – Il Giugliano vince il derby con il Gladiator e approfittando del pareggio tra Torres e Nuova Florida (1-1) allunga in classifica. A decidere il match e a regalare tre punti preziosi alla sua squadra ci ha pensato il centrocampista De Rosa, al 4° sigillo stagionale.

Parte forte il Giugliano che nei primi 10’ sfiora più volte il gol. Al 7’, su un cross di Cerone, si avventa Gladestony ma il suo colpo di testa non centra la porta. Un minuto dopo un’uscita avventata del portiere De Luca per poco non spiana la strada alla squadra di casa. E’ lesto il difensore Arcidiacono a salvare sulla linea di porta un tiro di Kyeremateng. Dopo la sfuriata dei tigrotti la gara cala di intensità, si gioca prevalentemente a centrocampo dove giganteggia il giovane Zanon schierato dal tecnico Ferraro al posto di Ceparano. La gara si riaccende al 35’ quando da uno scambio tra Rizzo e Kyeremateng la palla giunge a De Rosa che con un preciso diagonale batte l’esterrefatto De Luca. Sul finire della prima frazione di gioco ci provano prima Gladestony e poi Kyeremateng ma le conclusioni non sortiscono gli effetti sperati.

Ad avvio ripresa si vede un Gladiator più tonico e al 49’ colpisce la parte alta della traversa con Toni direttamente dal calcio d’angolo. Ma è solo un fuoco di paglia, perché poi la squadra nerazzurra per i restanti minuti non porterà nessun altro pericolo alla difesa gialloblu, guidata magistralmente dal capitano Ciro Poziello. Anzi è il Giugliano a sfiorare il raddoppio ma alla fine il risultato rimane fermo sull’ 1-0. Dopo il triplice fischio finale, alla notizia del pareggio tra Torres e Team Nuova Florida, scoppia la gioia dei tifosi gialloblu al grido: “la capolista se ne va”.

Le interviste

Al termine del successo per 1-0 nel derby con il Gladiator, il tecnico gialloblu Ferraro ha dichiarato: “Oggi è stata una vittoria importante. Siamo partiti forte e abbiamo creato tanto, sono contento della prestazione. Adesso c’è la sosta, ci riposiamo per queste ultime dieci partite. Stiamo facendo un percorso straordinario, lo dicono i numeri, che hanno ancora più valore in un girone difficile come il nostro. La squadra direi che non è stanca, lavorare con l’assillo di vincere non è semplice, quindi ci può stare che a volte si sia meno brillanti. Zanon è un calciatore importante, una sicurezza. Ceparano è stato e sarà fondamentale per noi. Ho a disposizione un parco under molto forte, per me sono tutti titolari. A volte non capisco il pessimismo dopo una sconfitta, le stesse fanno parte del calcio, però noi proseguiamo guardando avanti per la nostra strada”.

Subito dopo si è presentato De Rosa, l’autore del gol-vittoria, che ha affermato: “Credo che l’importante sia vincere. Il girone di ritorno è un altro campionato. Qui tutti vengono a fare la partita della vita. Vincere oggi è stato importante, un successo di carattere contro una squadra forte, questa è una squadra che ha gli attributi. Il gol è stata una questione di istinto, per fortuna è andata bene. Stiamo lavorando da inizio stagione per rendere il nostro sogno realtà. Dobbiamo stare tranquilli, seguire il mister e raggiungere un traguardo storico”.