Il Giugliano stende il Carbonia con i gol di Cerone e Ferrari: ora è a più 10 dalla Torres

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Oyewale, Poziello C., De Rosa (71’ Emmanouil), Cerone (82’ Poziello R.), Rizzo, Gladestony, Zanon, Biasiol, Kyeremateng (64’ Ferrari). A disposizione: Ammirati, Vivolo, Caiazzo, Abonckelet, Mazzei, Gomez. Allenatore: Ferraro.

Carbonia: Idrissi, Ganzerli, Serra, Pitto, Mastino, Murgia (83’ Basciu), Pudurariu, Bellu, Porcheddu (71’ Dore), Isaia, Porru (46’ Russu). A disposizione: Bigotti, Adamo, Piras, Curreli, Fidanza, Mancini. Allenatore: Suazo.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino

MARCATORI: 53’ Cerone (G), 80’ Ferrari.

NOTE: Spettatori circa 600. Ammoniti: Porru (C), Kyeremateng (G), Basciu (C). Angoli: 9-2. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Giugliano – Il Giugliano ritorna alla vittoria ed allunga in classifica. Con il successo sul Carbonia la compagine di Ferraro si porta a più dieci sulla Torres e a più undici sul Team Nuova Florida che però ha due gare da recuperare.

E’ stato un Giugliano a “double face”. Ad un primo tempo scialbo ha fatto riscontro un secondo tempo senz’altro più vivace ed interessante. Dagli spogliatoi, infatti, è rientrata una compagine più determinata e vogliosa di vincere. L’undici gialloblu ha incominciato subito a chiudere nella loro metà campo gli avversari e a rendersi pericolosi. Ed infatti al 49’ un tiro di Rizzo faceva gridare al gol, ma la palla sfiorava il palo e finiva sul fondo. Qualche minuto più tardi, al 53’, ci pensava il solito Cerone a sbloccare il risultato. Su un cross dalla sinistra, il portiere Idrissi sbagliava il tempo dell’uscita e il fantasista gialloblu era tempestivo nel realizzare a porta vuota. I padroni di casa non paghi dell’1-0 continuavano ad attaccare e a portare scompiglio nell’area avversaria. Al 76’ il portiere ospite si riscattava deviando in angolo un gran tiro di Gladestony. Ma nulla poteva al 79’ quando Ferrrari, su un preciso cross di Gladestony, lo superava con una perfetta incornata. All’87’ il Giugliano poteva rimpinguare il risultato, ma il gol di Raffaele Poziello veniva inspiegabilmente annullato. Gli ospiti solo sul finire della gara si rendevano pericolosi. Era l’89’ quando l’attaccante Padurariu da buona posizione metteva a lato. Al triplice fischio finale, alla notizia del pareggio del Team Nuova Florida, la tifoseria gialloblu andava in estasi ed accoglieva con scroscianti applausi i suoi beniamini.

Le interviste

Al termine del successo per 2-0 contro il Carbonia, il tecnico Ferraro ha dichiarato: “Siamo felici. Stiamo dimostrando partita dopo partita di voler raggiungere un traguardo storico. Dobbiamo stare tranquilli e analizzare i numeri. Abbiamo la miglior media punti per partite di tutta la Serie D. Tra le migliori dieci ci sono anche Nuova Florida e Torres, questo fa capire la forza e la difficoltà del nostro girone. Oggi è stata una gara complicata. Il Carbonia ha fatto un primo tempo ad alta intensità. Nella ripresa siamo venuti fuori nel modo migliore, con il palleggio. Abbiamo avuto la pazienza giusta, la squadra mi è piaciuta tanto nel secondo tempo. Il girone di ritorno è un altro campionato e noi pur conoscendo la forza delle avversarie stiamo proseguendo facendo un percorso importante. Il merito è dei ragazzi che sono fantastici, del mio staff e di ogni singola componente di questa società che ci fa lavorare con la massima serenità. Ringrazio il pubblico e continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro sogno”.

Successivamente si è presentato Ferrari, l’autore della seconda rete: “Sono molto contento per il primo gol, l’aspettavo da tanto, ma ancor di più sono felice per la vittoria. Il gol lo dedico alla mia famiglia che mi è sempre vicina. Il primo tempo loro sono stati bravi a pressarci. Siamo stati maturi, abbiamo capito il momento della partita e l’abbiamo vinta, avanti così. Qui a Giugliano sono felice, mi trovo benissimo con i ragazzi, lavoriamo sereni e al meglio grazie alla società. Dobbiamo solo continuare a lavorare”.

Infine il giovane centrocampista Zanon, tra i migliori in campo, ha affermato: “Ogni partita da qui alla fine è complicata perchè ogni squadra che gioca contro la prima in classifica da sempre qualcosa in più. Siamo stati bravi. Questi sono tre punti importanti che ci permettono di consolidare il primato dopo due partite senza vittorie. Questo è un gruppo fantastico, siamo molto legati. Gli over ci aiutano tanto e ci guidano, sono fondamentali per noi”.

Per il Carbonia il tecnico Suazo ha dichiarato: “Sono soddisfatto per il primo tempo: per un’ora siamo sembrati una squadra bella, compatta. Mi tengo questa ora fatta. Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dell’avversario. La classifica si è fatta valere, il Giugliano ha accelerato, ha provato a farci male. Il gol purtroppo è venuto da un episodio. Una volta che sono andati in vantaggio hanno gestito la partita come fa una squadra che è prima in classifica. Ma sono contento della prestazione dei ragazzi, della reazione che hanno avuto. Mi tengo questa ora fatta dai ragazzi, con questo spirito e con questa voglia di fare bene possiamo raggiungere il nostro obiettivo”.