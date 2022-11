Napoli gallina dalle uova d’oro per la famiglia De Laurentiis, offerte dagli Usa: la società vale un miliardo di euro

Il Napoli fa gola agli States. Una squadra che incanta non solo in campo, ma anche sui mercati. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe infatti finito di nuovo nel mirino di alcuni fondi americani, interessati ad investire in Italia tra club si Serie A e Serie B.

Numeri alla mano, del resto, il Napoli sta attraversando un momento magico e le attenzioni di eventuali soggetti internazionali non devono sorprendere visti i risultati, i conti in ordine e prospettive degli azzurri. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli relativi ai fondi Usa interessati al Napoli, ma pare che la fila sia lunga e che anche Investcorp stia monitorando attentamente la situazione.

FONDI USA INTERESSATI AL NAPOLI, CLUB RISORTO DALLE CENERI IN 18 ANNI

Un Napoli che, in 18 anni, da quel maledetto 2004 che ne segnò l’irrimediabile fallimento, ha ritrovato la sua identità. E che, grazie all’operato di Aurelio De Laurentiis, che all’epoca rilevò il Napoli “solo per ridarle la dimensione che le spettava”, ora si trova nelle condizioni ideali per una vendita, e per poter incassare anche la fatidica somma di 1 miliardo tanto richiesta da ADL. E, dovesse arrivare il tanto atteso Scudetto, vedrebbe in automatico aumentare il proprio brand a livello nazionale e internazionale e l’avvicinarsi di eventuali nuovi sponsor.

ADL ha messo su una società snella, che di fatto eviterebbe grossi stravolgimenti nell’organico in caso di acquisizione da parte di una nuova società. E Il club ha intenzione di costruire un nuovo stadio e potrebbe anche considerare proposte di private equity. Il finanziamento esterno lo aiuterebbe così a stimolare lo sviluppo del brand. Il tutto con l’apertura di negozi al dettaglio in alcune città chiave, un modo di sostenere il proprio progetto di espansione.

Insomma, la scrupolosa gestione FilmAuro nei suoi 18 anni di vita pare stia premiando con l’interesse dagli States. Gestione che, in caso di interessi concreti, potrebbe anche spingere De Laurentiis a valutare seriamente la corte di qualche investitore americano. Specie se, appunto, la cifra in ballo dovesse aggirarsi intorno al miliardo di euro. Si attendono sviluppi sulla vicenda.