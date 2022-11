Lutto a Giugliano per Luigi, è deceduto dopo due settimane di lotta

Non ce l’ha fatta Luigi Pascale, il giovane di Giugliano colpito due settimane fa da un aneurisma cerebrale. Luigi ha lottato come un leone ma purtroppo è deceduto. In queste settimane la comunità di San Pio X si era stretta in preghiera nella speranza del miracolo, ma purtroppo non c’è stato. Noto commerciante, Luigi era ben voluto da tutti. Domani martedì 22 novembre alle 11 e 30 presso la Parrocchia S.Pio X saranno celebrate le esequie.

Nei giorni scorsi don Francesco Riccio aveva organizzato veglie di preghiere per Luigi: “Sono anni che ci conosciamo e x le sorelle Russo sei il fratellone che non abbiamo mai avuto Ci ai sconvolto non ci sono parole quando all’improvviso arriva una chiamata e ti dice un qualcosa che non vorresti mai ascoltare Una persona di altri tempi umile presente sempre a disposizione di tutti non sapeva dire di no a nessuno Carissimo Luigi Pascale tu sei un ragazzo forte sappi che un’intera città prega per te Tu non devi assolutamente mollare noi tt pregheremo x te Luigi siamo tt con te”, aveva scritto.