Ilary Blasi, scoppia la polemiche sulla borsa di lusso: “Vale più di una casa”

Soltanto qualche mese fa Ilary Blasi aveva mostrato una borsa di lusso dal valore di 14.817 euro. E, in quel caso, le critiche non erano mancate: c’era chi, infatti, faceva notare che in un periodo post-pandemico non fosse troppo di buon gusto sfoggiare questo tipo di accessori. Le critiche però, a quanto pare, non hanno toccato la conduttrice che, a dirla tutta, ha invece aumentato gli zeri. La moglie di Francesco Totti, infatti, si è mostrata nuovamente sui social con una borsa di cui il prezzo, stavolta, è decisamente più alto rispetto all’oggetto trattato precedentemente.

Parliamo di una Kelly Hermès Himalaya dal valore di 300 mila euro. In pelle di coccodrillo e con la chiusura tempestata di diamanti, un pezzo unico e costosissimo. “Vale anche più di una cosa”, ha commentato qualcuno. Le polemiche, come prevedibile, non sono mancate neanche in questo caso.