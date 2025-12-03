In arrivo 350mila turisti a Napoli, c’è il piano sicurezza del Comune

PUBBLICITÀ

In occasione del lungo weekend dell’Immacolata, e in vista dell’elevato numero di visitatori attesi in città, il Comune di Napoli – attraverso la task force inter-assessorile che coinvolge Turismo, Igiene e Verde , Trasporti, Legalità e Polizia Locale – ha predisposto un articolato piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicurezza, viabilità, igiene urbana e decoro. Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, tra il 6 dicembre e l’8 dicembre 2025, Napoli accoglierà circa 350.000 visitatori.

ACCOGLIENZA TURISTICA

Gli Infopoint cittadini resteranno regolarmente aperti tutti i giorni, anche festivi, dalle 10 alle 19, presso:

•Molo Angioino

•Piazza del Gesù

•Via Cesario Console (altezza Palazzo Salerno)

•Via Morghen

Sarà inoltre attivo un infopoint mobile a bordo di una minicar elettrica, che percorrerà il Centro Storico e il Lungomare, offrendo assistenza e informazioni ai turisti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19.

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

Gli impianti saranno attivi dalle 9 alle 19, con:

•8 postazioni fisse in Piazza Trieste e Trento

•5 postazioni mobili: 1 in via Riviera di Chiaia, 2 in via Mezzocannone, 2 in via Cesare Battisti (angolo via Fabio Filzi)

PUBBLICITÀ

PULIZIA E DECORO URBANO

Asia Napoli ha attivato un piano straordinario di pulizia e decoro che interesserà tutta la città, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico

Svuotamento cestini e riassetto stradale

Previsti passaggi aggiuntivi pomeridiani e serali nelle zone più frequentate:

•San Ferdinando e Chiaia: via Toledo, via Chiaia, piazza Municipio, piazza dei Martiri, piazza San Pasquale

•Centro Storico: piazza del Gesù, via Benedetto Croce, San Domenico Maggiore, via Tribunali, via Duomo

•Mergellina e Posillipo

•Zona Museo, Sanità e Carlo III

•Area Stazione e Garibaldi

•Vomero – area pedonale

•Municipalità 6, 7, 8 e 9, con interventi straordinari anche presso strade mercatali e aree di forte afflusso.

Spazzamento meccanizzato

Dal 6 all’8 dicembre:

•tutti i giorni dalle 4.30 alle 10.30 nei Decumani (San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, Tribunali, Nilo, Costantinopoli, Duomo)

•servizi pomeridiani nelle aree turistiche delle Municipalità 1, 2, 3 e 4

Spazzamento manuale

Incrementato il turno pomeridiano nel centro storico e commerciale: Decumani, via Toledo, Quartieri Spagnoli, Chiaia.

Lavaggio stradale e pulizia campane

Interventi aggiuntivi di:

•lavaggio marciapiedi, aree pedonali e piazze, con prodotti sanificanti;

•pulizia sotto le campane stradali nelle zone più frequentate.

Raccolta dei cartoni

Nelle aree dello shopping natalizio:

•prelievi aggiuntivi pomeridiani, anche domenica e festivi

•rafforzamento del servizio per gestire l’aumento degli imballaggi.

TRASPORTI PUBBLICI, POTENZIATI I SERVIZI ANM

Potenziati tutti i servizi di trasporto pubblico dal 4 all’8 dicembre

Metropolitana linea 1 e le 4 funicolari di Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina, secondo le disponibilità del personale, offriranno un servizio fino alle 02:00 così come le principali linee bus di superficie, tram e filobus.

Sarà inoltre sperimentato il prolungamento dell’arco di servizio di linea 6 fine alle ore 21. Anche i parcheggi ANM di interscambio con il trasporto pubblico saranno aperti fino alle 2 per consentire di lasciare l’auto e poi spostarsi in città con metropolitana, funicolari, ascensori, bus e tram.

POLIZIA MUNICIPALE: VIABILITÀ E SICUREZZA

Per garantire sicurezza, viabilità ordinata e supporto agli eventi del weekend, sarà operativo un dispositivo speciale con oltre 350 unità della Polizia Locale per ciascuna giornata.

Controllo nei Decumani

•Presidio e regolazione dei flussi lungo l’itinerario turistico dei Decumani

•Attuazione dell’Ordinanza Sindacale 1103/S del 24/11/2025

•Sorveglianza su via San Gregorio Armeno e vie limitrofe

Viabilità nelle aree turistiche

Controlli intensificati e contrasto all’ambulantato abusivo in:

•via Toledo

•via Chiaia

•via Partenope

•piazza Trieste e Trento

Festività dell’Immacolata (8 dicembre)

Servizi dedicati presso:

•piazza del Gesù per la Festa dell’Immacolata

•via Russolillo e corso D’Aosta, con deposizione della corona

Manifestazioni natalizie

Presenza della Polizia Locale in occasione di:

•Mercatini di Pietrarsa

•“Rigiocattolo” – Piazza Municipio (6 dicembre)

•Napoli Christmas Village – inaugurazione in piazza del Plebiscito (8 dicembre)

Eventi speciali

•Gran Premio di Napoli – Racing Show, lungomare Caracciolo

•Incontro di calcio allo Stadio Diego Armando Maradona (7 dicembre)

•Sfilata “Un mondo di pace per tutti i popoli della terra” – corso Bruno Buozzi (7 dicembre)

Servizi Movida (6 dicembre)

Presidio dei principali punti della movida e operazioni interforze nell’area dei Decumani.

Polizia Turistica

Controlli su taxi, NCC e autobus turistici presso:

•Aeroporto di Capodichino

•Piazza Garibaldi