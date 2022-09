Villaricca. Infiltrazioni e aule fatiscenti alla scuola Rodari, esposto dei genitori al Comune e ai carabinieri

Bambini in aule fatiscenti, con infiltrazioni evidenti nelle pareti. Queste sono le condizioni in cui versano alcune classi del 2° Circolo Didattico ‘Gianni Rodari‘ a Villaricca. Plesso che comprende sia la scuola dell’infanzia che le elementari.

E’ già da diverso tempo che un’ala dell’istituto versa in condizioni di degrado. Le forti piogge degli ultimi giorni non hanno fatto altro che peggiorare una situazione, già di per sé precaria, all’interno della struttura scolastica. Le pareti delle aule in alcune sezioni del plesso – quelle della scuola primaria – infatti, presentano grandi macchie di umidità, dalle quali spesso scorre acqua. Questo, inevitabilmente rende la struttura umida pericolante e, di certo, non adatta ai bambini. Al punto che – tramite una circolare – un intero piano dell’edificio, il secondo, è stato chiuso e le classi lì assegnate sono state dislocate negli spazi disponibili al piano terra.

I provvedimenti delle mamme degli alunni: segnalazioni alla preside e ai carabinieri, prevista una perizia per lunedì

Per questo motivo le mamme dei piccoli alunni hanno deciso di prendere provvedimenti. Si sono rivolte alla dirigente, la dottoressa Maria Pia Ciccarelli, segnalandole i disagi. Inoltre alcuni genitori hanno quindi proceduto a segnalare le condizioni della struttura ai carabinieri. I militari hanno accolto tale segnalazione e hanno subito provveduto ad inoltrarla all’Ufficio Tecnico, il quale ha assicurato che lunedì mattina verrà effettuata una perizia. I controlli riguarderanno sia le condizioni del tetto della struttura, sia la gravità delle infiltrazioni.