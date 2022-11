In pericolo di vita dalla Calabria, neonato salvato con un Falcon a Napoli

E’ atterrato poco fa all’aeroporto di Napoli-Capodichino un velivolo militare da trasporto Falcon 900 del 31/o Stormo dell’Aeronautica militare. A bordo un neonato di appena 10 giorni in imminente pericolo di vita.

Il volo salva-vita è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala situazioni di vertice del comando della Squadra aerea dell’Aeronautica militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Il velivolo militare è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31/o Stormo, verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Qui ha imbarcato il neonato, la mamma e l’equipe medica che ha garantito un monitoraggio continuo durante il trasporto aereo. Il Falcon 900 si è poi diretto verso l’aeroporto partenopeo. Qui un’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’Ospedale “Vincenzo Monaldi” – AOS dei Colli di Napoli.

Non arriva in tempo in ospedale e partorisce in auto: soccorsa dal personale del 118

Non è riuscita ad arrivare in tempo all’ospedale di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove avrebbe dovuto partorire. E così, aiutata anche dal personale del 118 intervenuto sul posto, è stata costretta a partorire in auto. Alla fine il piccolo Joy è venuto alla luce, e anche la madre sta bene. La vicenda è accaduta a Capaccio Paestum, ed ha visto come protagonista una giovane donna di origine indiana. La donna stava raggiungendo l’ospedale Ospedale Santa Maria Della Speranza di Battipaglia dopo che le si erano rotte le acque, segno di un parto ormai imminente.

Mentre era in automobile, attorno alla mezzanotte, la donna ha però capito che non sarebbe arrivata in tempo. Si trovava infatti in località Ponte Barizzo, a circa 15 chilometri dall’ospedale di Battipaglia. A quel punto, ha chiamato subito il 118 chiedendo aiuto. Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, che ha prestato subito i soccorsi. La donna è riuscita così a mettere al mondo il bimbo, chiamato Joy. E dopo le prime cure del caso prestate dal personale medico-sanitario della Croce Gialla, madre e figlio sono stati accompagnati presso l’ospedale Santa Maria Della Speranza di Battipaglia. Lì il personale della struttura li ha visitati. Madre e neonata tanno entrambi bene e ora proseguiranno con le procedure del caso in attesa di poter rientrare a casa. La vicenda, raccontata da Infocilento, si è dunque chiusa al meglio. Per l’equipaggio dell’ambulanza, formato dal dottor De Martino, l’infermiera Di Napoli e l’autista Sangiovanni, la soddisfazione di aver permesso alla giovane madre di mettere al mondo il figlio in tutta sicurezza.