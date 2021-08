Un incendio è verificato in via Cirigliano, strada di collegamento tra l’Agro e Aversa. Vicino all’ospedale di Aversa Moscati si è innalzata una colonna di fumo scura che sta coprendo tutta l’area. Ad essere stato avvolto dalle fiamme sarebbe stato un vivaio di piante non distante dal Moscati e precisamente situato al confine con Lusciano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non sono ancora certe le cause del rogo che è visibile a chilometri di distanza.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

VIDEO DELL’INCENDIO AD AVERSA