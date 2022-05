Incidente auto-moto a Napoli, centauro sbalzato a terra dopo lo schianto

Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di oggi a Napoli, lungo Via Don Giovanni Bosco e a circa due km da Piazza Carlo III. Coinvolti nel sinistro, avvenuto all’altezza di un incrocio, una Fiat 500 e una moto. Ad avere la peggio, secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, sarebbe stato l’uomo in sella al mezzo a due ruote. Ancora non è chiara la dinamica dello scontro che sarebbe al vaglio dei carabinieri giunti poco dopo sul posto. Alcune persone si sono immediatamente fermate per prestare soccorso al motociclista, caduto rovinosamente sull’asfalto dopo il forte impatto.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [25/04/2022] In auto senza patente, schianto con uno scooter con tre minori: paura in provincia di Napoli

I carabinieri della stazione di San Giuseppe vesuviano sono intervenuti in via Marciotti per un incidente tra una smart for Four e un Honda SH 150. il conducente della smart avrebbe tamponato il motociclo in sella al quale c’erano tre 17enni.

Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Nola sono stati ritenuti guaribili con prognosi tra i 3 e i 10 giorni, per contusioni multiple. I carabinieri hanno svolto accertamenti e identificato chi era alla guida della vettura, anch’egli minorenne. Sarà denunciato per omissione di soccorso e guida senza patente

I tre baby centauri sono stati sanzionati amministrativamente, il motociclo sottoposto a fermo.