Incredibile scoperta a Villaricca, emerge scheletro dagli scavi

Ha dell’incredibile quanto scoperto, negli istanti precedenti, a Villaricca. Siamo in via Giorgio Amendola e, a ridosso del piazzale in zona palazzine popolari, erano in corso dei lavori di scavo per la realizzazione di una scuola materna, lì dove un tempo sorgeva un’area giochi per i bambini con un chioschetto addetto alla vendita dei gelati.
Ed è stato proprio durante le fasi di scavo che è saltato fuori, dal sottosuolo, uno scheletro, probabilmente di un cavallo o comunque di un animale: oltre ad esso, quelle che sembrano essere le fondamenta di un antico edificio.
Lavori per la scuola interrotti e Sovrintendenza sul posto per i rilievi del caso: gli scavi proseguiranno nei prossimi giorni per accertare la natura animale dello scheletro ritrovato e capire a cosa possano appartenere le strutture riaffiorate dal sottosuolo.
L’area è stata interdetta e messa in sicurezza.