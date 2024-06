Kvaratskhelia torna a parlare: “Futuro? Mi interessa solo una cosa”

PUBBLICITÀ

Khvicha Kvaratskhelia alla vigilia della partita decisiva per la sua nazionale ha parlato in conferenza stampa, dilungandosi sul match tra Georgia e Portogallo e facendo un passaggio riguardante anche il suo futuro.

Incalzato dai giornalisti, il talento del Napoli ha stoppato ogni tentativo di domande non inerenti il match del terzo turno dei campionati Europei, ai quali la sua nazionale si è qualificata per la prima volta nella storia.

“Vorrei evitare di commentare, siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana – ha spiegato il numero 77 azzurro – Questa è l’unica cosa che ci interessa. Non pensiamo ad altro”.

Insomma, per Khvicha Kvaratskhelia non è ancora tempo di parlare del futuro. Ci sarà modo di farlo al termine dell’avventura in Germania, quando l’unico tema sul tavolo sarà quello del rinnovo del contratto, assolutamente indispensabile per evitare una cessione, che il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte non vuole manco prendere in considerazione.

