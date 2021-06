La camorra come in guerra, mitra nella roccaforte del clan Contini

Un potente fucile d’assalto di fabbricazione statunitense, modello AR-15, in uso alle forze armate dei Paesi Nato, in grado di sparare colpi anche a raffica, è stato scoperto dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato di Napoli, in uno stabile abbandonato del Borgo Sant’Antonio, ritenuto dagli inquirenti la roccaforte del clan Contini.

L’arma, perfettamente funzionante, era custodita in un borsone sistemato in un armadio a muro, al primo piano di un palazzo fatiscente di Vico Lepri a Pontenuovo.

Il fucile d’assalto è stato sequestrato insieme con 115 proiettili dello stesso calibro, 10 dei quali erano inseriti nel serbatoio. Sull’arma saranno eseguiti accertamenti non solo di carattere balistico. (ANSA).