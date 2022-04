La capolista Giugliano cade in trasferta sotto i colpi dell’Aprilia: 3-1

Aprilia: Salvati P., De Crescenzo, Succi, Pollace (11’ Battisti), Falasca, Bernardini, Pezone (56’Milani), Njambe, Cekai, Mannucci (75’ Cruz), Vasco (81’ Santarelli). A Disposizione: Zappalà, Salvati G., Cecili, Moreschini, Proia. Allenatore: Bussone

Giugliano:Baietti, Ceparano (49’ Zanon), Poziello, C., De Rosa (52’ Poziello), Ferrari (55’ Scaringella), Cerone, Gladestony, Caiazzo (46’ Boccia), Gentile, Biasiol, Kyeremateng. A Disposizione: Costanzo, Abonckelet, Mazzei, Gomez. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Frosi di Treviglio

Marcatori: 12’ Njambe (A), 57’ Milani (A), 64’ Vasco (A), 71’ Cerone (G)

Ammoniti: 45’ Battisti (A), 89’ Milani (A).

Espulsi: Kyeremateng (G) per doppia ammonizione, Poziello R. (G) per gioco falloso.

Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Aprilia – Incomincia a preoccupare il cammino dei tigrotti che lontani dal “De Cristofaro” non riescono più a fare punti. La netta sconfitta rimediata contro l’Aprilia è la terza consecutiva in trasferta. Il Giugliano in precedenza ha perso a Muravera (1-0) e ad Artena (2-1). Ad Aprilia ci si attendeva una prova di riscatto, invece è arrivata ancora una prestazione opaca.

La gara si apre con il Giugliano che cerca di imporre la sua supremazia, ma l’Aprilia non cede e ribatte bene. Tanto che al 12’ passa in vantaggio con Njambè che, dopo un uno-due con Bernardini, lascia partire un gran tiro che si insacca a fil di palo. Al 21’ ci prova ancora Njambè ma stavolta la palla finisce fuori. Alla mezz’ora arriva una clamorosa palla-gol per il Giugliano: Cerone lancia in profondità l’attaccante Ferrari che, a pochi passi da Salvati, calcia incredibilmente fuori. Più tardi ci provano Kyeremateng e Cerone ma il risultato non cambia.

Nella ripresa ci si attende una reazione della capolista, invece sono i padroni di casa al 57’ a raddoppiare con Milani entrato qualche minuto prima al posto di Pezone. Al 62’ il neo entrato Scaringella va vicino al gol, ma Salvati compie un miracolo respingendo il tiro dell’attaccante gialloblu. Passano due minuti e arriva anche il tris per l’Aprilia: Milani serve Vasco che sfodera un gran tiro che s’insacca alle spalle di Baietti. Sul 3 a 0 finalmente si sveglia. Al 71’ accorcia le distanze con il solito Cerone: punizione dal limite e pallone che finisce all’incrocio dei pali. Il Giugliano ci crede ed incomincia ad attaccare, ma prima l’espulsione di Kyeremateng e poi quella di Raffele Poziello spengolo le ultime velleità della capolista. E così ad Aprilia oltre al danno (sconfitta), arriva anche la beffa (due espulsioni).

Le Interviste

Dopo la sconfitta con l’Aprilia, il tecnico Ferraro dichiara: “Credo che sia stata una prestazione opaca da parte nostra. La squadra dava la sensazione di esserci in campo, abbiamo anche creato palle gol interessanti, ma non siamo stati all’altezza. Loro l’hanno messa sull’intensità e sono stati molto cinici. Potevamo riaprila ma non ci siamo riusciti. Accettiamo il giudizio del campo, usciamo sconfitti, c’è da migliorare. Dispiace perché fa male perdere in questo modo. Dobbiamo guardare al futuro, cancellare subito questa prestazione e pensare a domenica. Inutile guardare la classifica, noi dobbiamo scendere in campo con cattiveria consapevoli di ciò che vogliamo ottenere. Dispiace per i tifosi, ci scusiamo con loro perché sono encomiabili. Il loro supporto e la loro vicinanza sarà fondamentale in queste ultime sette gare”.

Sull’altro fronte, il tecnico laziale Galluzo dice: “Abbiamo fatto un’ottima partita nel complesso. Nel primo tempo il Giugliano è partito forte, siamo stati bravi a soffrire nei momenti critici. Poi a campo aperto abbiamo avute ottime ripartenze come nell’occasione del primo gol. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi in avanti ed abbiamo subito raddoppiato. La squadra ha gestito bene il vantaggio e poteva fare anche altri gol. Poi la doppia espulsione ci ha agevolato e la squadra ha sofferto relativamente. Faccio i complimenti alla squadra che, nonostante le assenze e le sostituzioni per infortuni, ha fatto una buona partita”.