Si intitola “La strada per la vita”, l’iniziativa organizzata per questa sera alle 19 presso la biblioteca comunale “Guido Dorso”, in piazza Zanardelli a Secondigliano, dall’associazione “Dottor Vincenzo Di Maro”, dedicata al dott. Vincenzo Di Maro, medico – eroe dell’alluvione di Sarno, in occasione del 63° anniversario della sua nascita.

Durante la serata sarà presentato il libro “Una via… per non dimenticare”, volume curato da più autori tra cui gli stessi familiari di Di Maro, dedicato alla figura del medico morto all’età di 39 anni il 5 maggio 1998 – sommerso da una valanga di fango a Sarno, al quale il Comune di Napoli ha intitolato un’importante strada del centro storico del quartiere, via Vittorio Emanuele.

Il suo corpo fu ritrovato dopo tre giorni a due metri e mezzo di altezza con le braccia aperte, in cui sorreggeva da un lato un uomo e dall’altro una donna, entrambi anziani, che aveva tentato invano di trarre in salvo portandoli fuori dal pronto soccorso attraverso un corridoio.

Il testo, partendo dal ricordo del dott. Di Maro, evidenzia come Secondigliano, un tempo casale a Nord di Napoli, nonostante le numerose criticità, sia sempre stato un territorio ricco di risorse culturali, artistiche e religiose, con eccellenze che si sono distinte in diversi campi e abbia dato i natali ad un santo come padre Gaetano Errico. Potenzialità da cui ripartire per gettare le basi per un riscatto di un quartiere spesso etichettato solo con una connotazione negativa.

La serata, presentata da Cinzia Profita, sarà allietata da diverse performance artistiche. La direzione artistica è curata da Carlo Valastro, l’organizzazione da Domenico Di Maro. L’evento si svolgerà in collaborazione con le associazioni L’Agorà Partenopea e Teatrando.