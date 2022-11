A casa Ferragnez è già Natale, Chiara e Fedez già hanno fatto l’albero ma è polemica: “Che pacchianata”

In casa di Chiara Ferragni e Fedez già si può respirare l’atmosfera natalizia. I Ferragnez, infatti, hanno già decorato l’albero di Natale e hanno allestito casa loro per le feste. Gli addobbi non passano inosservati e vengono repostati sulla seguitissima pagina Instagram “Case Pacchiane”.

Il Natale arriva in anticipo a casa Ferragnez

C’è chi segue la tradizione e aspetta l’otto dicembre per allestire l’albero di Natale e c’è invece chi non riesce a contenere l’entusiasmo e già sfoggia addobbi, festoni e luci dando via al Natale molto prima del tempo. E’ questo il caso della coppia più seguita d’Italia, i Ferragnez, che non aspettano neanche la fine di novembre per iniziare a respirare l’atmosfera natalizia.

Chiara Ferragni mostra al suo cospicuo numero di followers gli addobbi natalizi in casa sua. Come ogni anno, fa vedere con immenso orgoglio il video degli addobbi e in particolare dell’albero di Natale le cui luci cambiano giochi di illuminazione e colori passando dal verde e rosso, al multicolor e ancora oro e rosso. I follower dell’influencer, come al solito, apprezzano i suoi contenuti.

E’ ormai risaputo che in casa Ferragni sia molto amato il Natale. Infatti, ogni anno l’imprenditrice stupisce i suoi seguaci con gli allestimenti più sfarzosi e, soprattutto, mostra al grande pubblico di Internt il tutto molto prima dell’8 dicembre.

I video dell’influencer finiscono dritti sulla pagina “Case Pacchiane”

Oltre ai seguaci dell’influencer e imprenditrice digitale, a notare gli sfarzosi addobbi natalizi di casa Ferragnez è stata anche la pagina Instagram “Case Pacchiane”, che in pochi mesi di attività ha raggiunto 200 mila follower, e tutto grazie alla condivisione di case, arredi e oggetti tutti rigorosamente pacchiani. Anche l’albero di Chiara viene repostato dalla pagina. Case Pacchiane prima ha commentato il post scrivendo “buonasera”, un chiaro modo per far capire a Ferragni che anche lei è stata presa di mira e poi l’albero della Ferragni è apparso anche sulle storie della page.