Harry e Meghan, un milione di dollari per cenare a tavola con loro

Un milione di dollari per sedersi a cena con Harry e Meghan. Una cifra monstre ma che qualcuno pare sia disposto a pagare. I Duchi di Sussex sono disponibili ad accogliere chiunque possa investire una tale cifra per poter partecipare al banchetto di gala che si terrà il 6 dicembre a New York. L’evento, è in programma per consegnare il prestigioso riconoscimento Ripple of Hope alle persone che si sono distinte per attività in difesa dei diritti e gesti filantropici.

Durante il banchetto, organizzato dalla fondazione Robert F. Kennedy Human Rights, è previsto il collegamento via Skype con il presidente ucraino Zelensky. In passato a consegnare il riconoscimento personalità del calibro di Barack Obama e Bill Clinton, insieme a sua moglie Hillary.

Ad ogni modo, per quelli “meno spendaccioni”, è possibile spendere “soli” 500mila dollari e avere così l’accesso ad una sala dove saranno presenti anche i duchi di Sussex.