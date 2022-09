“Lancia un estintore e una sedia nel carcere di Aversa”, agente finisce in ospedale

Un detenuto è andato in escandescenza per futili motivi. Prima ha tentato di aggredire il sanitario di turno con una sedia dopodiché ha lanciato un estintore contro un agente di polizia penitenziaria che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche

“Violenta aggressione, nel carcere di Aversa dove un detenuto già noto per reiterato atteggiamento ostile verso il personale di polizia penitenziaria ed altri operatori sanitari, è andato in escandescenza per futili motivi e prima ha tentato di aggredire il sanitario di turno con una sedia e poi ha lanciato un estintore addosso ad un agente di polizia penitenziaria che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche”. L’episodio è stato raccontato dal Sindacato di Polizia Penitenziaria Uspp. Il poliziotto è trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata una vistosa contusione alla spalla.

“Quanto accaduto – commentano il segretario regionale Ciro Auricchio e il segretario nazionale Giuseppe Del Sorbò – dimostra l’urgenza dell’inasprimento delle pene per i reati di aggressione al personale di polizia penitenziaria. Chiediamo inoltre al Governo che tra poco si insedierà una legge che annulli i benefici di legge per i detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni ai colleghi. Al collega aggredito – conclude la nota dei due sindacalisti – la più ampia solidarietà e vicinanza dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria”.