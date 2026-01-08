PUBBLICITÀ
MusicaTelevisione

L'annuncio di Carlo Conti: "Max Pezzali ospite fisso a Sanremo"

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
L'annuncio di Carlo Conti:
L'annuncio di Carlo Conti: "Max Pezzali ospite fisso a Sanremo"
Max Pezzali ospite del Festival di Sanremo 2026, dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori: lo ha annunciato Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20. “Avete presente quella nave che getta l’ancora davanti a Sanremo? Di solito su quel palco si alternavano diversi artisti, quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria: è Max Pezzali, che tutte le sere sarà con noi al Festival”, ha detto Conti.

Quest’anno dunque il cantautore pavese sarà l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sul “palco sul mare”: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali, quelle stesse che cantiamo da trent’anni e che continuano a unire generazioni. “Lunedì tornerò per un altro annuncio”, ha anticipato Conti, che si è detto “molto contento” per il successo dei brani dell’edizione 2025, al top delle classifiche dell’anno, augurandosi che i protagonisti del prossimo festival possano bissarlo.

