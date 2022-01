Marcianise piange Lauro, il “pasticciere col sorriso” portato via dal Covid

Lacrime di dolore a Marcianise per la scomparsa di Lauro Golino. Il 49enne, pasticciere del rione Macello, è stato portato via dal Covid. La sua dipartita ha gettato nello sconforto amici e parenti, che in queste ore lo ricordano con affetto sui social. Chiunque avesse avuto modo di conoscere Lauro, lo racconta come un uomo dal cuore buono e dal sorriso sempre stampato sul volto.

Il cordoglio social per Lauro Golino

“Avrei voluto salutarti in questo giorno speciale ancora una volta. Ascoltarti ancora e ancora una volta i tuoi consigli. Perle. E adesso… Custodirò il tuo amore per il prossimo e ne farò tesoro per sempre in me! Dio sceglie sempre la stella più bella. E adesso che sei la su, brilla, BRILLA DI PIÙ! BRILLA COME HAI SEMPRE SAPUTO FARE Ti Voglio Bene. Mi mancherai“, scrive Giuseppe.

L’Associazione Pasticcieri Napoletani scrive: “Questo maledetto Covid si porta via il Nostro associato amico pasticciere Lauro Golino. Le parole sono e restano l’unico veicolo per far sentire la propria vicinanza alla famiglia che ha appena perso qualcuno di importante”.