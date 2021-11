Lavezzi, l’ex compagna Yanina chiede un risarcimento di 15 milioni di dollari

Vittima di una rapina, dieci anni fa aveva scritto sui social: «Napoli città di merda. Porto via il Pocho». La fotomodella argentina Yanina Screpante e il Pocho, ovvero Ezequiel Lavezzi, idolo della tifoseria azzurra, se ne sarebbero andati alcuni mesi dopo, perché il Paris St. Germain nell’estate 2012 pagò la clausola fissata da De Laurentiis nel contratto dell’attaccante. La carriera del Pocho, dopo un’esperienza in Cina, si è conclusa da tempo. A 36 anni non è rimsto nel mondo del calcio, fa la bella vita, trascorrendo lunghi periodi a Parigi, dove spesso lo raggiungono amici napoletani. Dopo 8 anni di fidanzamento, nel 2018 si è interrotto il rapporto con Yanina. E non senza conseguenze, sia giudiziarie che economiche.

Yanina e il suo nuovo compagno hanno continuato a lungo ad alloggiare nell’appartamento di 300 metri quadrati a Buenos Aires di proprietà di Lavezzi. Prima che l’ex calciatore chiedesse l’intervento del tribunale per procedere allo sfratto, dal momento che la lussuosa abitazione non rientrava in un alcun accordo di separazione, la Screpante si è rivolta a una ditta specializzata e ha iniziato il trasloco. Ma dopo aver fatto sapere dai suoi avvocati che è intenzionata a chiedere 15 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro) come risarcimento per il lungo periodo di convivenza. Il caso, come sempre accade per i personaggi pubblici argentini, non si sta discutendo soltanto in aule giudiziarie ma anche in tv ed ecco che in un programma hanno fatto il calcolo di ciò che il Pocho ha lasciato a Yanina quando hanno chiuso la loro relazione: otto proprietà intestate anche alla madre dell’ex compagna, 3 milioni di dollari (2,7 milioni di euro) e un’altra quota depositata su un conto svizzero. Una separazione pesante.