LDA in lacrime, lo sfogo del figlio di Gigi d’Alessio ad Amici: “Basta paragoni con papà”

LDA spiega la causa del suo stato d’animo prima dell’ultima esibizione al maestro Rudy Zerbi. Il giovane cantante non regge più il paragone con il padre. Essere figlio d’arte è un arma a doppio taglio e Luca ne sta sperimentando l’effetto proprio durante le ultime settimana nella scuola di ‘Amici‘.

Lo sfogo di LDA

Prima dell’ultima esibizione, infatti, il cantante ha vissuto un momento di debolezza che gli ha causato difficoltà anche durante l’esibizione. Il ragazzo ha parlato successivamente con il maestro Rudy Zerbi, sostenitore di LDA. Luca spiega che non riesce più a reggere il costante paragone e accostamento con il padre Gigi. Questo situazione sta minando all’umore del cantante che infatti racconta tutto in lacrime al maestro Zerbi. “Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me” spiega a Rudy Zerbi.

Continua poi: “Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare“. Le parole che turbano di più il partecipante della scuola di ‘Amici‘ sono quelle che lo accusano di essere un raccomandato. Luca sembra non sostenere più questo brusio, queste parole gli creano dei “complessi su tutto” mettendo lui steso in discussione il suo talento. Il palco tanto amato da LDA sta diventando un luogo in cui è difficile esibirsi: “Come se qualcuno viene e mi strozza” questa la sensazione che spiega provare.

Il paragone con il padre

Si sfoga poi parlando di quanto possa essere pesante essere “figlio di”: “Non sanno che ti rende la vita difficilissima. Soprattutto quando hai un padre che è popolare. Se mio padre avesse fatto il medico e io volevo fare il medico, mi avrebbero fatto i complimenti perché seguivo le orme di mio padre. Perché in questo lavoro non succede la stessa cosa? Perché non vengo capito“. Queste “voci” negative perseguitano il concorrente di ‘Amici‘ che non riesce più a godersi il palco. LDA però non si arrende e dice di voler impegnarsi per combattere queste voci, ripetendosi che se si fermasse darebbe solo ragione ai commenti negativi. “Viene sempre valutato quello che ho, non chi sono. Quello che sto facendo lo voglio fare perché devo fare questo. Poi mi blocco sulle str…te. Sembra facile, ma non lo è dopo 18 anni soprattutto in un contesto del genere. Vorrei far capire a delle persone che se sono qui è per mettermi alla prova”

Rudy Zerbi gli spiega, cercando di mettere a tacere queste “voci” che chi è raccomandato arriva solo dove gli è consentito, una volta ottenuto il posto non hanno generalmente possibilità di crescita. Luca invece vanta già vari traguardi ottenuti con i suoi singoli, come il Disco d’Oro e di Platino. Zerbi sottolinea come questi riconoscimenti non glieli abbia regalati nessuno, sono solo frutto del suo talento ed impegno, come tutto il suo percorso nella famosa scuola di Canale5. Rudy poi ha voluto mettere subito in pratica i suoi consigli dopo lo sfogo, portando LDA nello studio vuoto per farlo esibire e riscattare. “Pensa alla musica e a nient’altro” gli consiglia e poi lo fa cantare, l’esibizione difatti è andata bene.