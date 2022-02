Cagnolino rapito nel Napoletano, è caccia al malvivente: “Disposti a dare ricompensa”

Ha del vergognoso quanto accaduto ieri mattina a Nola. Un uomo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si è introdotto all’interno di un’abitazione e ha rapito un piccolo cagnolino di 5 mesi. Dalle immagini si evince il terrore dell’animale, Un Barbone Red, mentre si dimena e cerca invano di liberarsi. “Francesco, le giro questo video con la speranza che lei possa dare un po’ più di visibilità a questa vicenda. È successo a Nola, è stato rapito un cagnolino. Magari si riesce a risalire all’autore del furto. Probabilmente non è stato nemmeno il primo commesso da questa persona” è l’appello di un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Cagnolino rapito a Nola, il post su Facebook

“SIAMO DISPOSTI A DARE UNA RICOMPENSA. Questa mattina (ieri, ndr) a Nola (NA), quest’uomo è entrato in casa dei miei cuginetti per rubare il loro cagnolino, Totò di 5 mesi (Barbone Red). Da questo gesto, che ha turbato sia i due bambini che il povero cagnolino indifeso, si evince l’infinita cattiveria di quest’uomo o del mandante… chissà! Tanti sono gli interrogativi, ma vi chiederei nel caso in cui riconosceste qualche dettaglio o qualche cucciolo sospetto di contattarmi. Il cane è microcippato. Roberta 3289023231 – Luigi 3394894528”, si legge in un post su Facebook.

Il video del rapimento

“Sono immagini molto forti” – dichiara Borrelli – “Non riusciamo a capire il motivo di un simile gesto che condanniamo nella maniera più assoluta. Ci auguriamo che tramite il filmato si riesca risalire all’autore di questo rapimento che dovrà essere consegnato alla giustizia mentre per il cagnolino ci auguriamo che ritorni a casa. Per chi abbia informazioni, può contattare: https://www.facebook.com/filomena.piscitelli.5“.