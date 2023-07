Tragedia sul lido a Torre del Greco, muore dopo un malore

PUBBLICITÀ

Ieri un anziano è stato colpito da un malore mentre si trovava su un noto lido di Torre del Greco. Purtroppo l’anziano 84enne è deceduto, nonostante, l’arrivo dei soccorsi.

PANICO A ISCHITELLA

Martedì pomeriggio sono stati vissuti momenti di panico su un lido a Ischitella dove una bambina è stata colta da un malore. Come riporta CasertaNews la piccola è stata soccorsa dal papà e da un addetto della security che era in servizio alla spiaggia Bellariva. Infatti sono riusciti a tenerla vigile evitando che potesse soffocare con la lingua. Il vigilante è riuscito a tenerle la bocca aperta permettendole di respirare in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Il personale del 118 ha trasportato la piccola in ospedale.

PUBBLICITÀ

Chi sono i soggetti più esposti ad un’ondata di calore?

Più esposte ai pericoli del caldo sono le persone anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiché dipendono dagli altri per regolare l’ambiente in cui si trovano e per l’assunzione di liquidi.

Particolare attenzione va rivolta ai neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone ipertese e i cardiopatici, ma anche molte persone sane.

ATTENTI ALLE ONDATE DI CALORE

Eventi climatici estremi, come le ondate di calore, hanno un impatto significativo soprattutto sugli anziani che vivono in città, più frequentemente se malati cronici o soli. Temperature estreme possono, tuttavia, provocare effetti sulla salute anche su persone sane: bambini, lavoratori esposti, donne in gravidanza, persone che fanno uso di alcol e sostanze stupefacenti, sportivi che praticano un’attività fisica intensa nelle ore calde della giornata.

Negli ultimi anni, non solo anziani ma anche giovani hanno subito i danni correlati al calore estivo: scottature e insolazioni rappresentano le lesioni più diffuse tra i ragazzi durante l’estate, incorrendo spesso in ustioni sul corpo o picchi febbrili da insolazione. L’invito, rivolto in particolare a chi ha una pelle molto chiara, è di osservare semplici consigli ed evitare l’esposizione nelle ore più calde, oltre ad idratarsi anche con creme protettive.

Le previsioni meteorologiche indicano che, a causa dei cambiamenti climatici, le temperature estive saranno ancora più elevate ed il fenomeno delle ondate di calore diventerà sempre più frequente, con gravi rischi per la salute per tutti, ed in particolare per anziani, neonati e bambini (0-4 anni) e malati cronici.