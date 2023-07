Linea 1, inaugurato il sottopasso da Porto a Municipio tra storia e modernità

PUBBLICITÀ

E’ stato inaugurato il tunnel sotterraneo di accesso alla Linea 1 metropolitana che collega il piazzale Angioino del Porto di Napoli alle uscite pedonali di via De Pretis e, a breve, via Medina e piazza Municipio. La galleria, tra i resti degli antichi moli restaurati, è dotata di tapis roulant e illuminata da fessure che lasciano intravedere San Martino. A ridosso del sottopasso, verso il Porto, sistemato anche un infopoint per l’accoglienza ai turisti.

Per consentire l’installazione di aree di cantiere per i lavori di sostituzione ed implementazione digitale delle

pensiline ANM rispettivamente la n. 3539 in via Agostino Depretis e la n. 3464 in via Salvator Rosa, sono state istituite fermate provvisorie riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana in via Salvator Rosa e in piazza Municipio.

In particolare:

Sospendere le seguenti fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea

urbana:

a) dal 10 al 16 luglio in via Agostino Depretis altezza Calata San Marco;

b) dal 24 al 30 luglio 2023, in via Salvator Rosa lato Piazza Mazzini direzione Museo.

2. Istituire le seguenti fermate provvisorie riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di

linea urbana:

a) dal 10 al 16 luglio 2023, in piazza Municipio tra i civici 65 e 69 prima del palazzo del TAR Campania;

b) dal 24 al 30 luglio 2023, in via Salvator Rosa fronte civico 288.