Napoli, lite in treno tra Spalletti e Edo De Laurentiis: l’allenatore via senza piazzamento in Champions

Clima particolarmente teso in casa Napoli dopo la sconfitta in rimonta, per 3 a 2, contro l’Empoli. Non solo la lite di Osimhen con i tifosi (evitata dall’intervento di Juan Jesus) ed i pugni contro gli armadietti dello spogliatoio con l’ingresso di Edo De Laurentiis.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata anche una lite tra il figlio del patron azzurro ed il tecnico Luciano Spalletti. «In mezzo a questo balletto (dei comunicati sul ritiro, ndr) un confronto acceso, domenica sera in treno, fra Spalletti e il vice presidente Edo De Laurentiis. In discussione le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe subito – senza ammutinamenti – ma non condiviso. La difficoltà a reperire un albergo disponibile in questo periodo in cui Napoli è piena di turisti (con costi che salgono) e la difesa dei giocatori da parte del tecnico hanno portato a questo compromesso».

L’ipotesi addio a Spalletti

Non è esclusa, però, l’ipotesi di un addio a Luciano Spalletti. Se il tecnico di Certaldo dovesse fallire l’unico obiettivo rimasto agli azzurri, quello della Champions, allora ADL sarebbe pronto a rimpiazzarlo. I nomi in cima alla lista sono quelli di Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Roberto De Zerbi.