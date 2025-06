Lobotka tra permanenza e voglia di cambiare aria: “Andrò via solo per migliorare”

PUBBLICITÀ

Il centrocampista del Napoli Lobotka si è espresso sul suo futuro durante il ritiro con la sua nazionale. Il 30enne si trova bene a Napoli ma non esclude un possibile addio.

Le parole di Lobotka

Durante il ritiro con la sua Slovacchia, Stanislav Lobotka ha parlato del suo futuro in maglia Napoli con molta chiarezza.

“Fisicamente mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli. Domani farò una risonanza magnetica per avere maggiori informazioni. La stagione è stata molto impegnativa, e le ultime partite sono state difficili anche dal punto di vista mentale, poiché non ho potuto essere in campo con i miei compagni. Ora è complicato per me valutare a che punto sia il mio recupero. Non ho corso e non sono sicuro delle reali condizioni della mia caviglia. Devo dire, però, che ha sicuramente resistito durante i festeggiamenti! L’atmosfera è stata incredibile, così come le celebrazioni. Sto ancora cercando di metabolizzare quanto abbiamo realizzato. L’emozione che ho provato è indescrivibile“.

Nuovi orizzonti per il centrocampista

Vincitore di due scudetti come figura chiave del Napoli prima di Spalletti e poi di Antonio Conte, Lobotka sembra in cerca di nuove esperienze.

Nonostante il suo contratto scada nel 2027, Lobotka si è espresso sul mercato.

“Io sto bene al Napoli, abbiamo vinto un altro scudetto e Conte è rimasto. Andrei via solo per un posto migliore. Il mercato è lungo”.

Le attenzioni da top club hanno stuzzicato Stanislav Lobotka e il suo entourage. Il centrocampista azzurro, dopo aver vinto con la maglia del Napoli ed essere stato un pilastro dei successi partenopei, attende la chiamata giusta per nuove esperienze.

Punzecchiato da Barcellona e Atletico Madrid, Lobotka sarà disponibile ad abbandonare Napoli e i suoi tifosi per ambire a piazze migliori.

Uno dei maggiori idoli del Napoli degli ultimi 5 anni sembrerebbe sentirsi “stretto” in una società come il Napoli.

