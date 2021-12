Allerta meteo in Campania, la decisione sulle scuole per lunedì 6 dicembre

Domani è prevista un’allerta meteo gialla anche per la città di Napoli. Il Comune ha, quindi, pubblicato un avviso sulla sua pagina Facebook: “Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di lunedì 6 dicembre 2021. Fenomeni rilevanti: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. Livello di allerta: GIALLA. I parchi cittadini resteranno chiusi“.

Allerta meteo gialla in Campania, la decisione sulle scuole

Al momento nessun sindaco in Campania ha disposto la chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo in vigore fino alle 23.59 di domani.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento

Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento. Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.