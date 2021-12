Brutte notizie per il Napoli, è ufficiale: Lorenzo Insigne positivo al Covid

Lorenzo Insigne positivo al Covid. Lo rende noto la società azzurra con un comunicato apparso pochi minuti fa. L’esterno del Napoli, “in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico. L’esito è dubbio, per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata”, si leggeva in un comunicato emanato circa un’ora fa. Dal dubbio si è poi passato, purtroppo, alla certezza: il capitano azzurro è positivo al Covid.

“È stata la mano della camorra”, il vergognoso commento del vicesindaco dopo Milan-Napoli

È il 90esimo minuto di Milan-Napoli e gli azzurri, vittoriosi 1-0 fino a quel momento, subiscono il goal del momentaneo 1-1 firmato Kessie. Pochi secondi dopo la rete viene però annullata a causa di un fuorigioco (ritenuto attivo) di Giroud. L’arbitro va al VAR, alza il braccio e il gioco riprende nuovamente dallo 0-1. Ma mentre milioni di tifosi erano incollati davanati alla tv, c’era chi, come il vice sindaco di Cerano (piccolo paese in provincia di Novara) Alessandro Albanese, decideva di ‘dire la sua’ con un tweet. “Altro che ‘la mano de dios’, questa è la mano della #camorra! #MilanNapoli”, scrive la carica pubblica sul social, salvo poi cancellare tutto dopo pochi minuti.

Purtroppo per lui, però, la frittata era ormai fatta. Sono stati tantissimi infatti i tifosi del Napoli che, armati di smartphone, hanno prontamente fatto un screenshoot al commento. In pochi minuti la foto del tweet ha fatto il giro del web, venendo ripresa anche da Angelo Forgione che la commenta così: “Cerano è un piccolo centro di neanche 7mila abitanti della provincia di Novara. Tra di loro c’è anche il vicesindaco Alessandro Albanese, evidentemente tifoso del Milan, che non ha dubbi su come il Napoli sia riuscito a battere la sua squadra del cuore. La SSC Napoli e L’AIA gli facessero passare lo schifo con una querela esemplare“.