Lutto in provincia di Napoli, Lucia muore a 37 anni: “Rimarrai sempre nei nostri cuori”

Lacrime a San Giuseppe Vesuviano per la morte di Lucia Massa. La donna, di 37 anni, lascia la madre, una sorella e un fratello. La sua dipartita lascia un vuoto enorme in tutta la comunità. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di addio apparsi sui social. I funerali si sono tenuti questa mattina, domenica 2 luglio 2023.

Il cordoglio social per Lucia Massa

Salvatore, scrive: “Oggi è un giorno triste. Oggi , dopo una lunga battaglia ti sei spenta , hai lasciato questo mondo a modo tuo , combattendo con dignità e con la solita grinta che ti ha sempre contraddistinto. Con te va via un uragano di bontà , raramente nella mia vita ho incontrato una persona buona come te. Sempre pronta ad aiutare chiunque, con una immensa voglia di vivere e sempre con il sorriso. Voglio ricordarti così, come quella persona capace di cambiarmi l’umore , quella persona su cui potevo sempre contare. Infondo tutti sapevamo che sarebbe successo, ma non riesco ad accettare che sia successo così in fretta. Questo male ha spazzato via i tuoi progetti, i tuoi sogni, ma non cancellerà MAI il tuo ricordo. Chi come me ha avuto la fortuna di conoscerti bene, oggi sta male, ha un vuoto dentro. D’altro canto però, so che sei felice perché potrai riabbracciare il tuo amato papà. Riposa in pace Lucia Massa. Ti voglio bene, e te ne vuole anche Snizhana. Purtroppo non avremo più modo di vederti fisicamente, ma rimarrai per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio Bambule’”.

“Quando una persona che amiamo se ne va via per sempre, e difficile imparare a vivere con quel vuoto profondo che si spalanca all’improvviso. E non Basta semplicemente voltare pagina, non basta ripetersi che la vita continua e che non serva a nulla piangere. Non basta imporsi di non pensarci…quel vuoto è lì, è una ferita profonda che non cicatrizzera mai… Non e neanche vero che al mondo siamo tutti speciali. Chi non e speciale può anche ritrovarsi al centro delle attenzioni, ma non lasciare nulla dietro di sé. Chi e speciale lascia sempre una scia luminosa come una cometa anche se pochi la notano. Ma negli occhi di chi vede quella scia ne resterà sempre impressa la bellezza della sua luce. Lucia Massa sei stata e resterai per sempre SPECIALE. C’è un filo invisibile che mi lega a te ed è così resistente che non si spezzerà mai. Anche se non ti vedo , non ti sento e non so più nulla di te ciò che conta e che sei rimasta nel cuore di tutti. E poi chissà, magari un giorno, tirando quel filo invisibile riuscirò anche a riportarti da noi .. buon viaggio schiocca” le parole di Luigi.

“Buon viaggio Lucia porta anche lassù in paradiso quel meraviglioso sorriso che ti distingueva. T i porterò sempre nel mio cuore e ricorderò per sempre la tua voglia di vivere nonostante tutto. Buon viaggio amica” è il cordoglio di Carolina.