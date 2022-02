L’Ucraina risponde a Putin, gli Usa inviano militari e aerei da guerra da Italia e Germania

Putin sottolinea che gli interessi e la sicurezza della Russia sono “non negoziabili” ma si dice “aperto al dialogo” e parla di possibili “soluzioni diplomatiche” per la crisi in Ucraina.

Secondo Biden, Mosca potrebbe decidere di lanciare attacchi contro varie città del paese, “compresa la capitale Kiev”.

Per la Nato, che si attende un attacco su larga scala, “è il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni”. Il Pentagono conferma l’invio nei paesi baltici di un battaglione di fanteria (800 uomini) dall’Italia, nonché otto F35 e 20 elicotteri da attacco Apache dalla Germania, mentre altri 12 elicotteri dello stesso tipo saranno spostati dalla Grecia in Polonia.

11.26 Il Consiglio di sicurezza ucraino ha chiesto lo stato di emergenza nel Paese.

10.49 Il Parlamento ucraino ha approvato oggi l’imposizione di sanzioni a 351 cittadini russi, compresi i parlamentari che hanno appoggiato il riconoscimento dell’indipendenza dei territori controllati dai separatisti e l’invio delle truppe russe nell’Ucraina orientale. Lo riporta il Guardian. Le sanzioni prevedono, tra l’altro, il divieto di ingresso in Ucraina da parte delle persone prese di mira, e vietano loro l’accesso ai beni, ai capitali, alle proprietà e alle licenze per affari.

9.47 L’Ucraina annuncia la mobilitazione dei riservisti. Lo rende noto l’esercito di Kiev confermando una notizia anticipata ieri sera dai media internazionali.

9.28 L’Ucraina ha chiesto ai suoi connazionali di lasciare “immediatamente” la Russia. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Kiev.

9.15 Un assalto alla capitale ucraina Kiev da parte della Russia è una “possibilità molto reale”: lo ha affermato questa mattina alla Bbc la ministra degli Esteri britannica Liz Truss, dicendosi “molto molto preoccupata per un’imminente invasione dell’Ucraina”. Parlando al programma BBC Breakfast, Truss ha aggiunto: “La Russia ha circondato l’Ucraina, quindi potremmo assistere ad un attacco da una varietà di direzioni”. In caso di invasione, ha poi sottolineato, il Regno Unito intensificherà le sanzioni contro Mosca: “Nulla sarebbe fuori discussione in caso di un’invasione totale”.

8.50 Il ministero degli Esteri cinese è contrario all’imposizione di sanzioni contro la Russia e si augura che tutte le parti coinvolte nella crisi ucraina cerchino di risolvere la questione attraverso il dialogo, mantenendo la calma ed esercitando moderazione: lo ha ribadito oggi ai media il portavoce del ministero, Hua Chunying, secondo quanto riporta il Guardian. (ANS

8.42 L’esercito ucraino ha reso noto che un altro soldato è stato ucciso e sei sono rimasti feriti in bombardamenti da parte dei separatisti filorussi nell’Ucraina orientale nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Guardian. In questo periodo l’esercito ha registrato 96 bombardamenti, 81 dei quali sono avvenuti con armi pesanti, rispetto agli 84 del giorno precedente. E’ quanto emerge dal rapporto giornaliero della Joint Forces Operation ucraina, pubblicato questa mattina. Le forze separatiste, sottolinea il documento, hanno usato artiglieria pesante, mortai e lanciarazzi Grad.

7.55 E’ salito a oltre 94.600 il numero di residenti delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk and Lugansk che dal 18 febbraio hanno attraversato il confine ucraino passando in Russia: lo ha reso noto oggi una fonte delle forze dell’ordine russe. “”Fino alla mattina del 23 febbraio, più di 94.600 persone hanno attraversato il confine russo, quasi 60.000 di loro sono cittadini ucraini, più di 34.600 sono russi”, ha detto una fonte all’agenzia Tass.

aggiornamenti ANSA