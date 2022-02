Rapina con ‘strascino’ al distributore di benzina a Giugliano, arrestato un 23enne. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato Giovanni Ciotola, 23enne di Napoli, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, disposto dal Gip presso il locale Tribunale su richiesta di questa Procura.

Il giovane è indagato del delitto di rapina aggravata commesso il primo gennaio scorso ad un distributore di benzina della zona costiera di Giugliano. L’indagato, dopo aver effettuato il rifornimento di carburante alla propria autovettura, per non pagarne il prezzo, era ripartito velocemente cercando di darsi alla fuga.

RAPINA CON ‘STRASCINO’

Il benzinaio, tuttavia, nel tentativo di fermare l’auto, afferrava le chiavi nel quadro, ma l’uomo, incurante che l’operatore fosse rimasto agganciato alla portiera, aveva accelerato facendolo rovinare sul selciato per alcuni metri. Il giovane dopo lo ‘strascino’ fuggiva e provocava lesioni multiple al benzinaio.

Le indagini accertavano l’identità del soggetto, nonostante lo stesso avesse modificato parzialmente la targa, proprio al fine di portare a termine il suo progetto criminoso. Il provvedimento conferma l’attenzione della Procura della Repubblica e delle forze dell’ordine nel contrasto ai delitti contro la persona ed il patrimonio.

Una violenta rapina. Con annesso pestaggio. E’ quello che andato in scena ieri il 18 febbraio presso un distributore di carburante in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano. Raid, come spesso accade, immortalato dalle immagini di videosorveglianza che, si spera, possano adesso aiutare gli inquirenti a rintracciare i responsabili. Erano da poco trascorse le 21,30 quando in tre, col volto coperto da felpe con cappuccio e sciarpe, si sono avvicinati al benzinaio a quell’ora di turno. Sotto minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l’incasso poi uno di loro, con felpa bianca e nera, si è avvicinato al giovane iniziando a colpirlo con il calcio della pistola alla testa.

Il giovane è così franato in terra mentre il bandito, con modi aggressivi, gli urlava contro forse tentando di farsi consegnare le chiavi per poter entrare all’interno del gabbiotto del distributore. Un’altra persona all’esterno del distributore ha alzato le mani rimanendo immobilizzata dalla paura. Attimi dunque di vero terrore per il giovane che si è visto più volte puntare la pistola in faccia prima che i banditi scappassero via. Le immagini sono state acquisite dalle forze dell’ordine che sperano quanto prima di risalire ai responsabili.