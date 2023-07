L’ultimo saluto di Mugnano a Giovanni Pugliese, oggi i funerali del 25enne

PUBBLICITÀ

Si terranno questo pomeriggio alle 15, presso la Parrocchia S.Biagio a Mugnano, i funerali di Giovanni Pugliese, conosciuto come Giovannino. Il 25enne si è spento ieri all’ospedale Monaldi di Napoli dove nei giorni scorsi era stato ricoverato. Tutti gli amici speravano in un miracolo ed hanno pregato la Madonna dell’Arco a cui era devoto nella speranza che Giovannino potesse riprendersi. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Alfonso, un amico, scrive: “Avrei voluto di nuovo tornare ma per dire che era tutto finito invece no! Il destino ti ha portato via da noi ma solo per un po’. Giovaninno sulla terra sei stato una persona che poche persone fanno hai sempre rispettato l’amicizia, il voler bene e aiutare il prossimo forse per questo te ne sei andato perché questa terra non ti appartiene ti raccomando vieni a trovare e solo per sapere che stai bene”.

