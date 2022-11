Gobba, mani come artigli e tre palpebre per occhio: così la tecnologia cambierà l’uomo

Secondo una serie di studi condotti dalla promozione di una ricerca scientifica si stima che numerosi tratti psichici e fisici identificativi del genere umano tra mille anni saranno estremamente differenti. L’agente che determinerà simili mutazioni è individuato nella tecnologia e nel comportamento dell’uomo che si dimostra sempre più legato agli schermi.

La trasformazione dell’uomo tra mille anni

In base ai dati dimostrati dalla ricerca commissionata da Toll Free Forwarding l’essere umano in seguito all’influenza della tecnologia condurrà una graduale trasformazione. Secondo questo adattamento l’uomo avrà delle nuove sembianze. Sarà gobbo, avrà un cervello più piccolo, le mani assumeranno la forma di lunghi artigli, il collo sarà più robusto e basso e per ogni occhio avrà tre palpebre. Anche la sua corporatura risentirà di questa profonda metamorfosi, questa infatti sarà oggettivamente per ogni individuo ridimensionata. I cambiamenti, però, non saranno soltanto esteriori. Infatti anche a livello celebrale le funzioni cognitive si interfacceranno con l’incidenza della variazione. Pare secondo queste previsioni che l’intelligenza dell’uomo tenderà ad affievolirsi così come la prontezza logica e riflessiva.

La tecnologia e la sua supremazia sull’umanità

Durante l’ultimo secolo la tecnologia ha stravolto completamente la vita dell’uomo. Questa ha innestato nell’esistenza umana una serie di variazioni e procedure che hanno contagiato gli aspetti più disparati della quotidianità. Dai momenti più seri e professionali della vita come il lavoro, agli ambiti dediti al disimpegno e allo svago si può recepire l’influenza e l’universalità della tecnologia. Sarà proprio la vicinanza dell’uomo a questa che determinerà in un arco temporale abbastanza esteso un mutamento genetico destato dalle nuove esigenze e propensioni a cui gli individui si stano affacciando giorno dopo giorno.

‘Mindy’: la ragazza del futuro

La società Toll Free Forwarding ha elaborato, sulla base degli studi condotti e grazie al supporto di un grafico 3D, il prototipo di un essere umano dell’anno 3000. Il risultato che ne è conseguito è una ragazza virtuale di nome ‘Mindy’ che presenta numerose contraddizioni con la fisicità delle ragazze del giorno d’oggi. Il dottor Caleb Backe di Maple Holistics, consultato da Toll Free Forwarding, ha posto particolare attenzione sulla gobba che incide fortemente sulla corporatura dell’individuo postero. Lo scienziato ha individuato le cause di questa mutazione genetica nelle posizioni abituali che tutt’oggi vengono assunte dinnanzi agli schermi. Il dottor Nikola Djordjevic di Med Alert Help ha invece determinato che la mutazione degli arti superiori affondi le motivazioni del proprio sviluppo nell’utilizzo costante del telefonino. Ha chiarito che tale mutazione sarà destata dall’insorgenza di una patologia denominata come ‘sindrome del tunnel cubitale’ determinata dalla pressione o dall’allungamento del nervo ulnare.

Altre trasformazioni genetiche, l’uomo avrà un cervello sempre più piccolo

Per quanto riguarda le mutazioni della parte superiore del corpo ‘Mindy’ presenterà un collo più spesso e basso in modo da facilitare la lettura e la permanenza dinnanzi agli schermi. Anche il cranio presenterà una costituzione ossea più spessa con la finalità della protezione dalle onde elettromagnetiche e dalle radiazioni a radiofrequenza. In base alla stratificazione ossea del cranio anche il cervello presenterà delle diversificazioni. Quella che risulta avere un’attendibilità diafana e l’ipotesi del suo rimpicciolimento. L’uomo infatti non avrà più la necessità di usufruire della propria intelligenza in quanto fruirà della tecnologia come mezzo risolutivo dei dilemmi e dei dubbi che si manifesteranno. La possibilità di queste proiezioni non fanno altro che determinare la consapevolezza di un cambiamento radicale ed una sempre più netta separazione tra la generazione presente e quella futura.