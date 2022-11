Cinque spunti utili per la ricerca del tuo Notaio a Napoli

Alla ricerca di un Notaio a Napoli ? Allora potrebbero esserti utili questi spunti per ottimizzare tempo ed energie e andare a colpo sicuro, consapevoli di ciò che si sta cercando. Questo perché, come per ogni grande città, i Notai a disposizione in quel di Napoli non sono certo pochi (la legge prevede infatti un preciso rapporto tra la popolazione di un luogo e il numero di professionisti che vi operano), ma ben altro conto è raccapezzarsi per capire come scegliere a seconda delle proprie attitudini personali e delle esigenze di ciascuno.

La localizzazione dello studio notarile: scelgo un Notaio in Napoli o altrove?

Il primo punto fondamentale da chiarire prima ancora di mettermi alla ricerca è la localizzazione dello studio notarile: perché sto cercando un Notaio a Napoli? Perché abito qui e, ad esempio, voglio comprare una casa nella città stessa oppure una casa in una tranquilla località di mare? O perché qui voglio aprire una società? C’è spesso confusione sulla questione se si possa o meno rivolgersi a un Notaio in una località qualsiasi o se è necessario rivolgersi a uno studio in un determinato luogo (ad esempio: sto comprando casa a Napoli, devo scegliere un Notaio a Napoli anche se mi trovo altrove). Ebbene no: scegliamo pure uno studio notarile dove ci è più comodo, magari accordandoci con la controparte nel caso fossero coinvolte altre persone nell’atto che stiamo stipulando, come ad esempio nell’evenienza di una compravendita immobiliare.

Voglio trovare il mio Notaio a Napoli: mi fido del passaparola?

Stabilito che la città in cui mi interessa trovare il Notaio è Napoli, potrò mettermi alla ricerca del professionista che fa al caso mio: molte persone si rivolgono ancora al passaparola, fidandosi del fatto che un professionista che è risultato adatto a familiari, amici o conoscenti possa essere anche colui o colei che fa al caso nostro. In realtà non è affatto detto: le questioni che vengono discusse con il Notaio sono così importanti e le esigenze e le personalità così diverse da individuo a individuo che potrebbe essere buona cosa farsi prima un’idea dello studio cui ci stiamo rivolgendo, delle sue modalità di relazione, del rapporto che potremo creare e così via.

Come può aiutarmi la rete a trovare il Notaio che fa per me a Napoli?

Come ormai per ogni aspetto della vita sia professionale sia privata, la rete è ormai sotto molti punti di vista una grande risorsa a nostra disposizione per fare le nostre ricerche in modo libero e approfondito. Anche il mondo notarile si è aperto in modo considerevole a internet, sfruttando il rapporto diretto che la tecnologia consente e accorciando così le distanze tra professionista e cittadini. Se state cercando un Notaio a Napoli, dunque, non vi sarà difficile trovare tra le diverse pagine informazioni e contatti. Oltre i pro, ci sono anche i contro: in questo caso in particolare il tempo e le energie da spendere per comparare, contattare, aspettare e così via.

I portali specializzati: trovare uno studio notarile a Napoli in pochi click

Proprio per facilitare il contatto tra Notai e cittadini, sono nati negli anni portali che consentono in modo gratuito e senza impegno di inoltrare la propria richiesta a Notai della città di interesse in una manciata di click: poi non resterà che attendere la risposta. Prendiamo ad esempio uno dei più storici e completi in questo senso, NotaioFacile.it: si tratta di uno strumento perfezionato nel corso degli anni sia per dare informazioni sia per guidare l’utente verso un contatto strutturato con professionisti del territorio di interesse. Nel nostro caso, sarà sufficiente selezionare i Notai di Napoli, scegliere il tipo di atto cui siamo interessati (possiamo inoltrare anche una semplice richiesta informazioni) e quindi seguire le istruzioni passo passo. Una volta inoltrata la richiesta, non dovremo far altro che attendere il contatto dal Notaio: solo allora decideremo se utilizzare i suoi servizi o meno, in un rapporto diretto e completamente esterno al sito.

Ultimo ma non meno importante: una questione di fiducia

Un ultimo spunto di riflessione: la fiducia intesa come qualità del servizio che percepiamo. Si tratta di un parametro estremamente personale, ma non per questo meno importante. Quando ci rivolgiamo a un Notaio, di norma è per questioni delicate e importanti, che condizioneranno la nostra vita anche per molti anni a venire: ecco perché la scelta dovrebbe essere individuale, verso una persona con cui ci sentiamo bene e a nostro agio. Ma questo solo voi potete dirlo.