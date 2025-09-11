Lutto al Comune di Napoli, addio a Costantino Sessa

PUBBLICITÀ

E’ morto a 59 anni Costantino Sessa, Dirigente del Settore finanziario del Comune di Sant’Egidio Del Monte Albino e presidente del collegio dei Revisori dei Conti del comune di Napoli.

La dichiarazione dell’Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pierpaolo Baretta, sulla prematura scomparsa: “A nome di tutta l’Amministrazione comunale di Napoli, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa prematura del dottor Costantino Sessa, presidente del collegio dei Revisori del Comune .

La sua notevole professionalità, il rigore morale e la dedizione alla città sono stati un faro in questi anni difficili. Con la sua assistenza e il suo prezioso aiuto, il Comune ha affrontato le complesse fasi del risanamento finanziario del bilancio .

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze. A noi tutti, invece, rimane l’esempio del suo lavoro come guida per il nostro compito quotidiano “.

Tante dediche anche sui social: “Non riesco a trovare la parole. Forse semplicemente perché le parole non servono. Ho il cuore spezzato e sento un profondo senso di vuoto.

Sono certo che questi sentimenti, oggi, appartengono a tutte le persone che lo hanno conosciuto. Costantino Sessa è stato e rimarrà il migliore tra i migliori. Un professionista straordinario. Un uomo eccezionale. Un amico sincero e leale, con cui ho condiviso un percorso lungo un quarto di secolo, fatto di tanti momenti importanti della mia vita e del mio percorso politico. Mi mancherai, Costantino. Mi mancheranno i tuoi consigli, le nostre chiacchierate, i tuoi modi gentili, la tua competenza e la tua passione. Un abbraccio di affetto sconfinato a tua moglie, ai tuoi figli, a tutta alla tua famiglia, cui mai faremo mancare la nostra vicinanza”.