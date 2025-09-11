PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto al Comune di Napoli, addio a Costantino Sessa
CronacaCronaca locale

Lutto al Comune di Napoli, addio a Costantino Sessa

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Lutto al Comune di Napoli, addio a Costantino Sessa
PUBBLICITÀ

E’ morto a 59 anni Costantino Sessa, Dirigente del Settore finanziario del Comune di Sant’Egidio Del Monte Albino e presidente del collegio dei Revisori dei Conti del comune di Napoli.

La dichiarazione dell’Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pierpaolo Baretta, sulla prematura scomparsa: “A nome di tutta l’Amministrazione comunale di Napoli, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa prematura del dottor Costantino Sessa, presidente del collegio dei Revisori del Comune .
La sua notevole professionalità, il rigore morale e la dedizione alla città sono stati un faro in questi anni difficili. Con la sua assistenza e il suo prezioso aiuto, il Comune ha affrontato le complesse fasi del risanamento finanziario del bilancio .
Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze. A noi tutti, invece, rimane l’esempio del suo lavoro come guida per il nostro compito quotidiano “.

PUBBLICITÀ

Tante dediche anche sui social: “Non riesco a trovare la parole. Forse semplicemente perché le parole non servono. Ho il cuore spezzato e sento un profondo senso di vuoto.
Sono certo che questi sentimenti, oggi, appartengono a tutte le persone che lo hanno conosciuto. Costantino Sessa è stato e rimarrà il migliore tra i migliori. Un professionista straordinario. Un uomo eccezionale. Un amico sincero e leale, con cui ho condiviso un percorso lungo un quarto di secolo, fatto di tanti momenti importanti della mia vita e del mio percorso politico. Mi mancherai, Costantino. Mi mancheranno i tuoi consigli, le nostre chiacchierate, i tuoi modi gentili, la tua competenza e la tua passione. Un abbraccio di affetto sconfinato a tua moglie, ai tuoi figli, a tutta alla tua famiglia, cui mai faremo mancare la nostra vicinanza”.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati