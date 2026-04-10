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Un grave lutto ha colpito le comunità di Giugliano e Villaricca e, in generale, il mondo dell’imprenditoria campana. E’ infatti venuto a mancare Antonio D’Alterio, uomo di straordinaria visione e pilastro fondatore della D’Alterio Group, azienda leader nel settore della logistica nazionale e internazionale.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel tessuto produttivo del territorio, ma anche nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerne la determinazione e l’umanità.

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Lutto tra Giugliano e Villaricca e nel mondo dell’imprenditoria, è morto Antonio D’Alterio

A dare l’annuncio del decesso è stata la stessa azienda attraverso i propri canali social ufficiali, con un messaggio carico di commozione che ne sottolinea la duplice veste di leader e guida familiare. La nota recita: “Marito, padre, nonno e fondatore. Oggi la nostra grande famiglia piange la scomparsa di Antonio D’Alterio, colui che ha saputo creare dal nulla quello che siamo e che diventeremo. Il dolore potrà essere colmato dai ricordi, le lacrime asciugate dalle emozioni, l’enorme vuoto dall’affetto che stiamo già ricevendo attraverso messaggi ed attestati di stima. Ciao papà, sarai per sempre un esempio e una guida che saprà indicarci il giusto cammino dall’alto.”

I funerali di Antonio D’Alterio saranno celebrati domani, sabato 11 aprile 2026, alle 11:30. Le esequie avranno luogo presso la Parrocchia di San Massimiliano Kolbe, situata in via Pigna a Giugliano.