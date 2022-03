Marche da bollo e patenti false, 18 indagati tra Napoli e Caserta: nei guai anche 3 avvocati

Marche da bollo false spacciate da parcheggiatori abusivi fuori agli uffici pubblici e anche da avvocati per le pratiche giudiziarie nei tribunali. È un vero e proprio mercato delle false marche da bollo, con base tra Napoli e Caserta e canali di distribuzione nelle altre province campane e a Roma, quello scoperto dall’indagine della Procura di Napoli Nord e dei Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria, che ha portato all’emissione da parte del Gip di Napoli Nord di misure cautelari a carico di 18 indagati: in dieci, quasi tutti falsari e distributori dei valori falsi, sono finiti agli arresti domiciliari, per cinque è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre per i tre avvocati coinvolti, è scattata l’interdizione dalla professione: per i due legali del foro di Santa Maria Capua Vetere la sospensione è stata fissata in 12 mesi, per quello del foro di Napoli Nord in sei mesi. Gli inquirenti hanno scoperto che i supporti in bianco, che venivano poi personalizzati dai falsari con sofisticate tecniche, arrivavano dalla Cina.

Nei con­fron­ti di die­ci in­da­ga­ti, è sta­ta ap­pli­ca­ta la mi­su­ra de­gli ar­re­sti do­mi­ci­lia­ri; per cin­que in­da­ga­ti la mi­su­ra del­l’ob­bli­go di pre­sen­ta­zio­ne alla Po­li­zia Giu­di­zia­ria; per av­vo­ca­ti ci­vi­li­sti dei fori di San­ta Ma­ria Ca­pua Ve­te­re e Na­po­li Nord, coin­vol­ti nel­le at­ti­vi­tà cri­mi­no­se re­pres­se, è sta­ta in­ve­ce ap­pli­ca­ta l’in­ter­di­zio­ne dal­l’e­ser­ci­zio del­l’at­ti­vi­tà fo­ren­se (per 2 del­la du­ra­ta di 12 mesi, per il re­stan­te di 6 mesi).

Le in­da­gi­ni, av­via­te nel gen­na­io del 2020, sul­la scor­ta del­le ri­sul­tan­ze di pre­ce­den­ti at­ti­vi­tà svi­lup­pa­te nel­lo spe­ci­fi­co con­te­sto cri­mi­na­le, at­ti­vo so­prat­tut­to in Cam­pa­nia, ve­ni­va­no pro­te­se alla:

lo­ca­liz­za­zio­ne del­le at­ti­vi­tà di pro­du­zio­ne del­le mar­che da bol­lo con­traf­fat­te. Pro­prio nel con­te­sto di tali at­ti­vi­tà, il 20 lu­glio 2020, ve­ni­va in­di­vi­dua­to e di­sfat­to un “cen­tro di pro­du­zio­ne clan­de­sti­no”, al­le­sti­to nel­la zona di Vil­la Li­ter­no (CE), dove il prin­ci­pa­le in­da­ga­to rea­liz­za­va, su sup­por­ti re­pe­ri­ti in Cina, le mar­che da bol­lo fal­se; in­di­vi­dua­zio­ne del­le sin­go­le re­spon­sa­bi­li­tà de­gli in­da­ga­ti im­pie­ga­ti sia nel­la pro­du­zio­ne, sia, so­prat­tut­to, nel­la di­stri­bu­zio­ne del pro­dot­to con­traf­fat­to. La ne­ces­si­tà di strut­tu­ra­re un’ar­ti­co­la­ta at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­va de­ri­va­va es­sen­zial­men­te dal­la pre­oc­cu­pan­te dif­fu­sio­ne del fe­no­me­no cri­mi­no­so, sem­pre più in­si­dio­so sia in re­la­zio­ne alle so­fi­sti­ca­te tec­ni­che di fal­si­fi­ca­zio­ne, con­ti­nua­men­te evo­lu­te al fine di sod­di­sfa­re una cre­scen­te ri­chie­sta di “mer­ca­to”, sia in ra­gio­ne del­l’im­pie­go del­le mar­che in con­te­sti am­mi­ni­stra­ti­vi e giu­di­zia­ri.

Emer­ge­va, in par­ti­co­la­re, che dal­le ori­gi­na­rie tec­ni­che di fal­si­fi­ca­zio­ne con­si­sten­ti nel ma­nua­le ac­cre­sci­men­to del va­lo­re no­mi­na­le di •mar­che ge­nui­ne, i’ fal­sa­ri era­no pas­sa­ti ad al­tra più in­fi­da me­to­do­lo­gia, con­si­sten­te nel­l’ap­po­si­zio­ne del­la C.d. stam­pa di per­so­na­liz­za­zio­ne su sup­por­ti in bian­co (ri­por­tan­ti so­la­men­te lo stem­ma del­la Re­pub­bli­ca, l’in­te­sta­zio­ne e gli ele­men­ti di si­cu­rez­za fal­si­fi­ca­ti) im­por­ta­ti dal­la Cina, in la­bo­ra­to­ri do­ta­ti del­le ap­pa­rec­chia­tu­re ne­ces­sa­rie sia hard­ware sia soft­ware.

Le- in­ve­sti­ga­zio­ni con­sen­ti­va­no inol­tre di de­li­nea­re sei di­ret­tri­ci: di­stri­bu­ti­ve, ge­sti­te da “in­ter­me­dia­ri” del fal­sa­rio, i cui ter­mi­na­li ve­ni­va­no lo­ca­liz­za­ti a Roma, Na­po­li, Ca­ser­ta, Avel­li­no e Sa­ler­no.

Una vol­ta rea­liz­za­te e di­stri­bui­te, le mar­che da bol­lo fal­se ve­ni­va­no uti­liz­za­te da pro­fes­sio­ni­sti e da ad­det­ti ai com­par­ti su atti giu­di­zia­ri e am­mi­ni­stra­ti­vi per i qua­li è pre­vi­sta la cor­re­spon­sio­ne one­ri de­sti­na­ti all ‘era­rio.

In tale spe­ci­fi­co con­te­sto dif­fu­si­vo, ve­ni­va­no de­li­nea­te le re­spon­sa­bi­li­tà di:

un par­cheg­gia­to­re abu­si­vo che, ope­ran­do a Na­po­li nel­le aree adia­cen­ti alla Pre­fet­tu­ra, al­l’A­gen­zia del­le En­tra­te e al­l’I­spet­to­ra­to Pro­vin­cia­le del La­vo­ro, ge­sti­va la di­stri­bu­zio­ne del­le mar­che. fal­se stru­men­ta­li al per­fe­zio­na­men­to dei pro­ce­di­men­ti am­mi­ni­stra­ti­vi trat­ta­ti dai pre­det­ti uf­fi­ci pub­bli­ci; un noto “di­stri­bu­to­re’? che, seb­be­ne ri­stret­to agli ar­re­sti do­mi­ci­lia­ri pres­so la pro­pria abi­ta­zio­ne di Na­po­li, di fat­to ali­men­ta­va un lu­cro­so e con­ti­nua­ti­vo smer­cio di mar­che fal­se; un in­ter­me­dia­rio – di Afra­go­la che ali­men­ta­va ca­na­li di di­stri­bu­zio­ne di va­lo­ri di bol­lo fal­si de­sti­na­ti ad’ un’au­to­scuo­la di Ca­so­ria e ad uno “smer­cia­to­re” or­bi­tan­te sul li­to­ra­le ro­ma­no, al qua­le for­ni­va an­che pa­ten­ti au­to­mo­bi­li­sti­che e nau­ti­che fal­se; ti­to­la­ri di un’a­gen­zia im­mo­bi­lia­re e di una ta­bac­che­ria di Roma.

Par­ti­co­la­re ri­le­van­za ve­ni­va inol­tre at­tri­bui­ta ai ca­na­li di smer­cio di­ret­ta­men­te ali­men­ta­ti. dal fal­sa­rio, co­sti­tui­ti da una cop­pia di av­vo­ca­ti eser­ci­tan­ti nel Foro di San­ta Ma­ria Ca­pua Ve­te­re (CE), col­pi­ti dal­l’in­ter­di­zio­ne “dal­l’at­ti­vi­tà fo­ren­se per mesi. 12, che; a loro vol­ta le for­ni­va­no a un, av­vo­ca­to del Foro di Na­po­li Nord, col­pi­to an­ch’e­gli dal­l’in­ter­di­zio­ne dal­l’at­ti­vi­tà fo­ren­se per mesi sei.

Nel cor­so del­le in­da­gi­ni ve­ni­va­no con­se­gui­ti, i se­guen­ti obiet­ti­vi cul­mi­na­ti con:

il di­sfa­ci­men­to del prin­ci­pa­le cen­tro di pro­du­zio­ne, lo­ca­liz­za­to a Vil­la Li­ter­no (CE), -ope­ra­to il 20 lu­glio, 2020; con il con­te­stua­le • se­que­stro di at­trez­za­tu­re ti­po­gra­fi­che e;. ti­po­gra­fi­che ne­ces­sa­rie alla fal­si­fi­ca­zio­ne dei va­lo­ri di bol­lo; l’ar­re­sto in fla­gran­za di quat­tro sog­get­ti re­spon­sa­bi­li di pro­du­zio­ne e smer­cio di mar­che da bol­lo fal­se;

il se­que­stro di mi­glia­ia di mar­che da bol­lo fal­se del va­lo­re com­ples­si­vo di cir­ca 200.000 € e de­ci­ne di pa­ten­ti fal­se, que­st’ul­ti­me de­sti­na­te al li­to­ra­le ro­ma­no.

L’e­si­to del­le at­ti­vi­tà d’in­da­gi­ni,. con­clu­se­si nel mese di giu­gno 2021, han­no dato luo­go al­l’e­la­bo­ra­zio­ne di una ri­chie­sta di mi­su­re cau­te­la­ri a ca­ri­co dei prin­ci­pa­li in­da­ga­ti, ri­scon­tra­te dal Giu­di­ce per le In­da­gi­ni Pre­li­mi­na­ri del Tri­bu­na­le di Na­po­li Nord, il 23 feb­bra­io scor­so, con l’e­mis­sio­ne del­l’or­di­nan­za cau­te­la­re oggi po­sta in ese­cu­zio­ne.

Con­te­stual­men­te al­l’e­se­cu­zio­ne, sono sta­te ese­gui­te an­che due per­qui­si­zio­ni a – ca­ri­co di al­tret­tan­ti av­vo­ca­ti (uno del foro di No­ce­ra. e l’al­tro di quel­lo di Avel­li­no, in­da­ga­ti ma non col­pi­ti dal prov­ve­di­men­to, fi­na­liz­za­te alla even­tua­le ri­cer­ca di ul­te­rio­ri ri­scon­tri.

L’o­pe­ra­zio­ne odier­na è da in­qua­dra­re in un più va­sta stra­te­gia di con­tra­sto a. que­sto in­si­dio­so fe­no­me­no che 1a Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca di Na­po­li Nord, con l’au­si­lio del Co­man­do Ca­ra­bi­nie­ri An­ti­fal­si­fi­ca­zio­ne Mo­ne­ta­ria, ha svi­lup­pa­to da al­cu­ni anni e che ha. si­no­ra con­sen­ti­to, ol­tre al­l’in­di­vi­dua­zio­ne e de­fe­ri­men­to di mol­ti sog­get­ti fra pro­dut­to­ri, di­stri­bu­to­ri ed uti­liz­za­to­ri del ma­te­ria­le fal­so, il se­que­stro di va­lo­ri di bol­lo fal­si in­ge­ne­ran­te no­te­vo­le dan­no al­l’e­ra­rio.