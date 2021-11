Lacrime e dolore in provincia di Caserta, Donato muore a 35 anni dopo il tragico volo

Tragica scoperta quella avvenuta ieri in via Regalone, nel Casertano, al confine tra Casagiove e Recale. Donato Sibona, 35 anni, è stato trovato privo di vita intorno alle 13 in un cantiere. L’uomo – il cui corpo è all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico – è deceduto dopo un drammatico ‘volo’. Resta da capire, perché, il 35enne si trovasse proprio nell’area dove è in corso la realizzazione di un albergo. Purtroppo, a seguito dell’impatto al suolo, i sanitari intervenuti per soccorrerlo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sopraggiunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Sconcerto nella sua città natale, Marcianise, dove era benvoluto da tutti. Intanto, sui social, sono già tanti i messaggi di cordoglio e dolore dopo l’apprensione della tragica notizia.