Tragedia a Marcianise, Kekka uccisa a 35 anni da un brutto male

Una giornata di dolore quella di oggi per la comunità di Marcianise. Francesca Lanza, 35 anni, ha perso la vita dopo aver lottato contro un brutto male che, però, non le ha lasciato scampo. La donna, sempre sorridente e supportata sempre dal bene di amici e parenti, ha gettato nello sconforto le persone che la conoscevano.

In queste ore – scrive Edizione Caserta – le amiche stanno inondando la bacheca di messaggi densi di commozione e affetto e stanno organizzando qualcosa di speciale per l’ultimo saluto.

“Amica mia stamattina mi hai distrutta…Era una notizia che non volevo mai che arrivasse Mi avevi promesso che insieme avremmo superato questo brutto momento,e invece no non è andata così,hai lasciato un grande vuoto dentro di me portando con te una parte di me… Ma ti prometto che resterai nel mio cuore per tutta la vita. Buon viaggio Vita mia”