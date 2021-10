Rave party notturno a Marcianise, la scoperta dei poliziotti: «C'erano circa 80 persone»

Scoperto a un rave party da poliziotti e carabinieri nella notte a Marcianise. Ecco la ricostruzione del sindaco Antonello Velardi.

“Un rave party è stato organizzato nella tarda serata di ieri in un capannone abbandonato nella zona industriale di Marcianise. L’iniziativa bloccata poco dopo dai carabinieri e dalla Polizia che è intervenuta tempestivamente, sulla scorta di un’attenta attività investigativa. L’intervento è proseguito per tutta la notte”.

“I partecipanti – un’ottantina – sono tutti identificati e al momento allontanati, accompagnati fuori Comune. Per alcuni di loro è scattata la denuncia. I partecipanti – provenienti anche da fuori regione – non sono segnalati in zona, a conferma che l’attività di controllo delle forze dell’ordine è stata molto efficiente. Vivo è ancora il ricordo del rave party svoltosi nei mesi scorsi in provincia di Viterbo, con l’inevitabile coda di polemiche per i danni provocati”.

“Ho chiamato il questore di Caserta, il dottor Antonio Borrelli, per ringraziarlo dell’attività svolta. Certo, ci mancava anche il rave party: a Marcianise per le forze dell’ordine non c’è un attimo di tregua. Per parte nostra, abbiamo sollecitato la polizia municipale ad intensificare l’attività di prevenzione. Analogamente, stiamo contattando le organizzazioni degli agricoltori – storiche “sentinelle” sul territorio – per poter raccogliere ogni segnalazione utile”.