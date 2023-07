Paura per l’ex Napoli Massimo Mauro, colpito da un infarto mentre giocava a padel

PUBBLICITÀ

L’ex dirigente sportivo e calciatore Massimo Mauro, 61 anni, è stato colpito in mattinata da un infarto in Calabria, dove si trova in vacanza. L’episodio, come fa sapere all’ANSA la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è presidente, è accaduto mentre giocava a padel.

Contattato immediatamente un medico, è stato portato all’ospedale di Catanzaro, dove è stata eseguita un’angioplastica. “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora – ha riferito lo stesso Massimo Mauro alla Fondazione, che si è fatta portavoce -. Vengo seguito bene e coccolato”.

PUBBLICITÀ

L’ex calciatore di Juve e Napoli, vincitore dello scudetto ’90 con Maradona, ha accusato un lieve malore nel campo da padel del quartiere Lido di Catanzaro, luogo in cui si trovava in vacanza. Inizialmente sembrava trattarsi solo di un’indigestione, ma poi è stato contattato un medico e l’opinionista sportivo è stato portato in ospedale. Sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno riscontrato un infarto in corso, Mauro è stato subito operato. L’intervento è andato fortunatamente bene e l’ex Napoli non sarebbe più in pericolo.