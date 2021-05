Dal 15 giugno si potrebbe tornare a festeggiare i matrimoni, naturalmente solo in zona gialla. Il Cts dovrebbe pronunciarsi il prossimo 15 maggio. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si è già sbilanciato: “Da metà maggio potremo procedere con ulteriori riaperture, penso ad esempio a coloro che organizzano matrimoni che al momento sono quelli più indietro rispetto alle riaperture».

Ospiti distanziati e con la mascherina, privilegiare gli spazi all’aperto e buffet self service solo con prodotti monodose. Queste alcune regole contenute nelle linee guida definite dalla Conferenza delle Regioni per far ripartire i matrimoni

“La cosa importante — continua Sileri — è avere una tabella di marcia, non si può dare una data, però si può dire che le vaccinazioni stanno andando molto bene e arrivati a un certo target riusciremo a fare le cose. È importante dare una scaletta di riaperture come abbiamo fatto nell’ultimo decreto”.

LA DECISIONE DELLA REGIONE CAPANIA

La Regione Campania ha pubblicato l’ordinanza numero 17 contenente le disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali. L’ordinanza, che prende atto delle linee guida per la ripresa approvate dalla Conferenza delle Regioni, demanda all’Unità di Crisi regionale la predisposizione dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida approvate in data 28 aprile 2021. Ciò avverrà di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici.

Previste regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione di difficoltà. Disposte anche adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi. Come quelli turistici, alberghieri, wedding, trasporti, spettacoli etc.

LE DEROGHE PER I POSSESSORI DELLE SMART CARD

Anche attraverso facilitazioni all’accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive. Relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/Smart card di completamento della vaccinazione. Resta l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base (frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti)”.

LA DISTRIBUZIONE DELLE CARD IN CAMPANIA

Si demanda alle Asl territorialmente competenti, con il supporto – dove richiesto- della Protezione civile, il completamento, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle consegne delle smart card in corso di distribuzione alla data odierna. Nonché l’adozione di ogni misura finalizzata a programmare la consegna delle ulteriori Smart card direttamente al momento del completamento della vaccinazione. Tutto avverrà di concerto con l’Unità di crisi regionale.