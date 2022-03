Amadeus non lascia Sanremo e raddoppia l’incarico, raggiungerà Baudo e Mike Bongiorno

La notizia era nell’aria già a partire dalle ultime settimane, ma la conferma ufficiale è arrivata stamattina. Amadeus sarà conduttore e direttore artistico anche delle prossime due edizioni del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

L’incontro tra Amadeus, Fuortes e Coletta

Tutto ciò è stato concordato grazie ad un incontro tra l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e il direttore del Prime Time Stefano Coletta. I due hanno ricevuto Amadeus tenendo un lungo colloquio, terminato, appunto, con la conclusione dell’accordo.

Nessun dubbio sulla conduzione dei prossimi due Festival

Se l’anno scorso Amadeus aveva annunciato che quello del 2021 sarebbe stato il suo ultimo festival – salvo poi tornare sui suoi passi – quest’anno non c’erano dubbi. Il conduttore, infatti, alla luce dei record di ascolto e del successo dei brani scelti, sta volta non ha avuto tentennamenti. Così, è stato trovato un accordo con la Rai per i prossimi due anni.

I record di Amadeus a Sanremo

Così, secondo come previsto, Amadeus eguaglierà e supererà i record detenuti da Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Infatti, se il loro record è quello della conduzione di 5 Festival consecutivi, Amadeus affianca alla conduzione anche la direzione artistica dello show.

Il commento del conduttore

“Sono felice e onorato della proposta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore del prime time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare“. Questo il commento a caldo di Amadeus.

Non c’è Amadeus senza Fiorello

A Fiorello va, sicuramente, il merito di aver anticipato – seppur con ironia – il quarto mandato di Amadeus. Lo showman, infatti, lo ha accompagnato nelle prime due conduzioni del Festival, comparendo come ospite nella terza. “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito”. Così aveva risposto scherzando alle domande sulle prossime edizioni del Festival di Sanremo. A quella battuta il direttore artistico e conduttore aveva replicato: “Se ci sarà, ci sarà soltanto se anche Fiorello salirà sul palco anche nella prossima edizione”.