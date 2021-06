Scoppia l’estate nel weekend. Merito del rinforzo dell’alta pressione cominciato a ridosso del weekend e che proseguirà anche nel corso del fine settimana. La situazione meteo in Campania è all’insegna del bel tempo e delle alte temperature.

Il meteo del fine settimana in Campania

VENERDÌ: dopo un avvio di giornata complessivamente stabile, asciutto e all’insegna di un ampio soleggiamento, nelle ore centrali della giornata assisteremo al consueto rapido sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne montuose. Occasione per nuovi rovesci temporaleschi a partire sulla media e bassa Campania (con particolare riferimento a Matese, Casertano, Piana di Nola, Vesuvio, Irpinia e Cilento),

SABATO: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico sul litorale settentrionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle pianure meridionali inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco.

DOMENICA: l’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale meridionale e pianure meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

In settimana in Campania generale calo delle temperature

Nel corso della settimana la situazione meteo in Campania cambia: nubi, acquazzoni e locali rovesci temporaleschi interesseranno a più riprese le aree interne della Campania, specie nel corso del pomeriggio. L’afflusso di una moderata ventilazione settentrionale determinerà inoltre un generale calo delle temperature su valori gradevoli per la stagione e la formazione di addensamenti nuvolosi e qualche occasionale piovasco lungo il basso versante tirrenico.