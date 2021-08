Aggiornamento previsioni meteo Napoli

Martedì, 3 agosto: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4223m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 4 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4520m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì, 5 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di giovedì la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4216m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel fine settimana tornerà il caldo record

Fonte :https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo-napoli–discreto-luned—qualche-possibile-rovescio-marted—bel-tempo-mercoled–501114