Meteo a Napoli, non solo il freddo gelido: nel weekend torna anche il maltempo

Il freddo gelido proveniente dalla Russia, che caratterizza le giornate italiane in questo periodo, lascerà presto spazio al maltempo. Per il momento le temperature girano intorno ai 7 gradi come minime, mentre sui 15-17 con la massima. Fiocchi di neve anche a Bari e Barletta.

Le previsioni meteo

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, spiega le cause che causano il fenomeno, legato all’aumento delle temperature globali. «In Italia siamo a +1.5°C rispetto all’era preindustriale, l’atmosfera ha a disposizione più umidità e calore, più energia termica per fenomeni temporaleschi più intensi e soprattutto fuori stagione. Come è successo anche ieri quando alcuni ‘temporali di neve’ hanno portato i fiocchi fin sulle coste. Tanto riscaldamento, tanta energia, tanta instabilità ed ecco che nevica a marzo in Puglia fino in pianura. Va detto che il lato adriatico, più esposto alle correnti siberiane, ha sempre registrato fenomeni nevosi fuori stagione anche prima del riscaldamento globale. Ma oggi tali eventi sono diventati più frequenti». Dunque, potrebbe tornare il maltempo al centro-sud.